Joaquín Prat, afectado por la huelga de Justicia: “Que se dejen de gilipolleces”

Las diferentes huelgas que se han producido en la Administración de Justicia en los últimos meses han sumido al Poder Judicial en un caos absoluto que sufren miles de ciudadanos. Los procesos se han alargado todavía más, y muchos juicios se han aplazado hasta finales de año. La situación ha llegado a afectar a rostros muy conocidos de la crónica social, muy habituados a recurrir a los tribunales para defender sus intereses. Uno de ellos es Joaquín Prat, el presentador de “El programa de Ana Rosa”, que se ha quejado en pleno directo del grave problema que atraviesa el sistema.

Al parecer, el periodista estaba citado en dos juicios el pasado mes de marzo, pero los dos se han aplazado hasta octubre, más de medio año después de lo previsto. “Tenia dos juicios en marzo, y me los han aplazado para octubre. Hay muchos millones de euros retenidos. Pensiones de alimentos, costas que tienen que pagarse…”, comienza quejándose Joaquín Prat, apoyado por Ana Rosa Quintana: “Ya, es una vergüenza”.

El presentador ha dado la cara por los ciudadanos con realidades económicas más precarias que la suya, que necesitan que se resuelva la situación lo antes posible para recibir el dinero que les corresponde: “Yo no necesito que me paguen las costas, pero hay personas en situaciones más delicadas que sí”.

Joaquín Prat presentador de 'Ya es mediodía' Mediaset

Eso sí, Joaquín Prat ha dejado claro que no culpa a los funcionarios que se han sumado a la huelga para exigir una mejora de sus condiciones laborales, sino a los políticos que tienen la solución en sus manos y que parecen ignorar el problema: “Que los políticos se dejen de gilipolleces, de promesas que no pueden cumplir y que hagan una buena reforma de la Justicia”.

El periodista no ha querido compartir más detalles sobre el origen de esos juicios que tenía previstos en el mes de marzo, pero a finales del año pasado explicó en “Ya es mediodía” que había sido víctima de una estafa. “Recibí un falso mensaje de Correos, me la jugaron y me robaron 200 euros de la tarjeta… Estabas esperando un paquete y claro, es muy fácil caer porque los métodos de estafa cada vez son más sofisticados”. En el aire queda si esta faena fue lo que lo llevó a buscar ayuda a la saturada Justicia.