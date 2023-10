Lolita confiesa su romance con Juan y Medio y el extraño motivo de su ruptura

Lolita Flores y Juan y Medio siempre han jugado al despiste a la hora de hablar sobre los límites de su amistad, que muchos ya suponían que hubo épocas en los que se desdibujaron. Desde que este rumor comenzase a pulular en los medios de comunicación, las preguntas directas siempre eran respondidas con simpáticas evasivas, daban largas o aprovechaban dobles sentidos para salir airosos y sin responder. De hecho, han llegado a negar tajantemente que estuviesen juntos. Pero ya ha pasado el tiempo y la cantante ha entendido que no es necesario esconderlo más, pues se siente muy orgullosa de la relación de cinco años que mantuvo con él. Un romance del que ha hablado por sorpresa en una entrevista.

Podrían haber sido una de las parejas más mediáticas de nuestro país, pues cuando iniciaron su romance estaban en la cresta de sus respectivas carreras. Todos hablaban de ellos, pero no de su relación, porque se trataba de un mero rumor que ambos se encargaban de disipar. No querían que su noviazgo estuviese en boca de todos. Así mantuvieron una relación secreta durante cinco años, que terminó por una nimiedad de la que ahora se arrepiente la cantante, pues ahora, con el paso de los años, ha entendido que con el humorista podría haber sido muy feliz si hubiese aguantado un poquito más.

“Querer a Juan y Medio es muy fácil, aunque él diga lo contrario”, decía Lolita Flores desde el plató de ‘Gente maravillosa’: “Enamorarse de él también es muy fácil”, añade. Es la primera vez que la artista habla sin reparos sobre un romance que siempre había mantenido en secreto. Pero ya han pasado 20 años y guardar esto en un cajón ya es innecesario. Pero no solo reconoció que se enamoraron y estuvieron un lustro juntos, también confesó el motivo por el que se les acabó el amor: “A veces, en la vida, tienes que decidir y yo, quizá, me equivoqué en esa época. Tendría que haber aguantado un poco más a que estrechara la moto”, dice Lolita, usando una analogía sobre la gran pasión de Juan y Medio por las motocicletas. Entonces, ¿por qué rompieron? Lolita responde: “Me dio celos que tuviera una moto tan grande y corté”.

Aunque no pudieron congeniar como pareja, sí que lo hacen, y mucho, como amigos. Su ruptura no debió ser demasiado traumática para ellos, pues han sabido mantener la complicidad a lo largo de los años. Se quieren mucho y en numerosas ocasiones así lo han dejado patente ante los medios, como volvió a hacer Lolita una vez más: “A Juan y Medio le tengo que agradecer muchísimas cosas. Que sigue estando presente, que sigue estando a mi lado. Que no me suelta la mano, aunque yo tenga mi vida y él tenga la suya”. Pero el momento más curioso llegó cuando la cantante miró a cámara y le mandó un mensaje cifrado al presentador, que seguramente supo entender: “Yo te estoy esperando también. Tampoco me voy a acostar hasta que vuelvas”.

En su entrevista para ‘Gente Maravillosa’, Lolita llegó a reconocer que su relación con Juan y Medio podría haber terminado en boda, aunque su ruptura llegó antes que el ‘sí, quiero’: “Quizá, si no hubiera cortado, él hubiera sido mi segundo marido. O, quizá, si no me hubiese casado con él, habría sido mi pareja de por vida”. Sin embargo, su segundo marido fue Pablo Durán, con el que se casó en mayo de 2010, aunque su matrimonio con el actor cubano duró tan solo diez años.