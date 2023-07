Sergi Ferré irá contra La fábrica de la tele hasta donde haga falta: "Sigo de baja, pero me siento mejor mentalmente"

Era el reportero más popular de “Sálvame”, siempre dispuesto a realizar los temas más imposibles, pero llegó un momento en el que Sergi Ferré se sintió ninguneado por sus jefes, afectado por una sucesión de daños morales y psicológicos que mermaron en demasía su salud mental, y decidió emprender acciones judiciales contra la empresa.

Hoy, Sergi espera la celebración del juicio mientras se encuentra de baja por problemas de salud, y asegura que “estoy deseando que acabe todo esto. Con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito, me ha dado mucha pena que “Sálvame” terminara porque fue un programa de referencia y no se merecía un final como este. Yo sigo de baja, me voy encontrando mejor, pero mientras no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto es a volver a la televisión en las mismas condiciones que tenia en “Sálvame”, eso está claro".

Sergi Ferré Mediaset

- ¿Qué pasará si no llega a un acuerdo en el tema de la liquidación?

- Pues que habrá que llegar al juicio. Aún no se ha fijado la fecha de celebración. Desgraciadamente, la Justicia va muy lenta. Hay que tener paciencia y esperar.

- ¿Está mejor mentalmente?

- Poco a poco me voy sintiendo mejor, de momento tengo la baja hasta el diecisiete de julio… pero esta misma noche, por ejemplo, he soñado con mis problemas en la tele, es algo que debo superar. Por eso estoy deseando que todo esto se acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré un poco intranquilo es lógico, ¿no?

- ¿Y qué le dice su abogado?

- Que sea prudente y no hable hasta que se clarifique todo. Y le repito que si las ofertas que tenga de la tele no me convencen, me buscaré la vida en otro gremio profesional.