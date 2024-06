Susana Molina detalla cómo está viviendo el embarazo Anabel Pantoja

Susana Molina y Anabel Pantoja son buenas amigas y las dos se encuentran en unos momentos especiales en sus vidas: mientras que Molina se encuentra planificando su boda, Anabel Pantoja atraviesa su primer embarazo junto a su pareja, David, un fisioterapeuta cordobés.

En un encuentro con la prensa, la influencer ha revelado algunos detalles acerca de esta noticia, incluyendo cómo fue el momento en el que Anabel descubrió su embarazo:"Fue un susto seguido de mucha felicidad", confesó. Además, añadió que ella misma se encontraba presente cuando su amiga recibió la noticia que cambiará su vida.

Susana, adelantó que Anabel en este primer trimestre se encuentra en un momento vulnerable y atravesando "una sensibilidad extrema"."Si ya de por sí es una montaña rusa, imagínate con la bomba de hormonas», expresó.

Sin embargo, aseguró que David, el futuro padre del bebé está ejerciendo un gran apoyo. "David está armado de paciencia con ella», afirmó.

Cabe mencionar que la pareja decidió mantener en secreto la noticia del embarazo durante los primeros meses. Susana aseguró estar de acuerdo con esta decisión, alegando que ahora Anabel ya ha superado el periodo crítico. "Aunque confiaba poco en que pudiera mantener el secreto, ha hecho muy bien en compartirlo ahora", bromeó.

Un embarazo no exento de polémica

La pareja, pese a esta buena noticia, ha sido foco de atención debido a un supuesto engaño de David a Anabel. La primicia la dio a conocer en mayo el reportero Jorge Moreno. Según el periodista de "Fiesta", la infidelidad habría tenido lugar en Canarias, el pasado diecinueve de abril, mientras Anabel se encontraba realizando un reportaje para el programa de Ana Rosa Quintana en Estados Unidos.

Por lo pronto, la sobrina de Isabel Pantoja no quiso pronunciarse públicamente al respecto, pero sí lo hizo cuando se enfrentó a las críticas respecto a su embarazo, que cuestionaban si estaba preparada para da bienvenida a la maternidad, por lo que ella, decidió responder: "Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina" y agregó que"sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso".