El horóscopo semanal del 14 al 20 de octubre: "Te va a pasar factura, Virgo"

Consultar elhoróscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 14 al 20 de octubre: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "No merecen que gastes tu tiempo"

Aries, no dejes que los despistes te hagan perder el foco de tus objetivos. Hay personas y asuntos que no merecen que gastes tu tiempo, además que no es posible controlarlo todo. Intenta centrarte esta semana en lo que puedes controlar y hacer para avanzar.

Tauro: "Nuevos escenarios"

Tauro, debes plantear nuevos escenarios y cambios de estrategia. Los últimos acontecimientos no te los has esperado del todo, y por tanto es tu deber remediarlo para equilibrar la balanza. A veces, el primer paso es asumir que te has equivocado para avanzar.

Géminis: "Intenta solucionar"

Géminis, durante esta semana debes aprender a agobiarte menos. Lo que tenga que ser será. Confía en tus capacidad y que todo, salvo la muerte, tiene solución. Con ello, y teniendo presente el carácter efímero de nuestra vida, intenta solucionar aquello que te pesa en el corazón.

Cáncer: "Independencia"

Cáncer, debes intentar formarte más en asuntos económicos. Eso te va a otorgar independencia de los demás, así como te va a permitir proyectar tu personalidad inquieta en tus proyectos e inversiones, así como gestionar mejor tus finanzas, un asunto pendiente desde hace meses.

Leo: "Viaja"

Leo, llevas tiempo echando de menos el calor y el sosiego. Es por ello que empieces a mirar viajes con destinos costeros durante las vacaciones, ya que la brisa del mar y la libertad de la arena te van a venir bien para aclarar ideas más adelante.

Virgo: "Te va a pasar factura"

Virgo, eres conocedor de que no estás pasando una buena racha en el apartado de la salud. Los vicios y el estrés, más pronto que tarde, te van a pasar factura, y es por ello que debes detenerte, ya que todavía estás a tiempo de evitar un mal augurio.

Libra: "Deja las cosas pasar"

Libra, debes dejar de lado las posibles venganzas personales que hayas tenido en el pasado, ya que estas solamente te envenenan el presente. Deja las cosas pasar y aprende a perdonar, ya que así se vive más en paz.

Escorpio: "Has traído buenas energías"

Escorpio, va a ser una buena semana para la gente de tu alrededor. Tu hacer en los últimos tiempos ha traído las buenas energías directamente de los astros, por lo que no solamente tú, sino todo tu entorno, se verá recompensado.

Sagitario: "Pon toda la carne en el asador"

Sagitario, va a ser tu turno para que pongas toda la carne en el asador. Son días decisivos para tus proyectos, y aunque el camino ha sido largo, no debes perder el foco y es momento de que apuestes de verdad por tus planes, sobre todo los laborales y familiares.

Capricornio: "Usa tus habilidades"

Capricornio, la disposición de los astros en el firmamento te va a permitir sacar todo tu potencial durante esta semana. La creatividad y la imaginación van a ser tus grandes aliados durante estos siete días, ya que te salvarán de situaciones embarazosas y te abrirá nuevas puertas y oportunidades.

Acuario: "Rompe la monotonía"

Acuario, tu cometido durante esta semana va a ser mirar por los miembros de tu familia. Últimamente sus vidas están siendo consumidas por la monotonía, y tu deber es romperla. Quizá va siendo hora de una buena comida, por ejemplo.

Piscis: "Sigue la línea"

Piscis, en tu caso, la salud va a ser lo más importante. Llevas experimentando mejoras desde hace tiempo, como tener más energía durante el día, o contar con un mejor estado de ánimo. Quizá va siendo hora de seguir esta línea, ya que la has encontrado.

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.