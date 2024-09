El horóscopo semanal del 23 al 29 de septiembre: "Mira por tus intereses, Tauro"

Consultar elhoróscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 23 al 29 de septiembre: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "Cuida tus palabras"

Aries, es tu semana de reflexión. Sabes que, cuando te calientas, no controlas tus respuestas, cosa que puede hacer que tus relaciones personales y/o amorosas puedan verse perjudicadas. Los astros, en esas situaciones, te recomiendan cierta serenidad, así como cuidar tus palabras, ya que pueden herir mucho si se lo proponen.

Tauro: "Mira por tus intereses"

En tu caso, Tauro, vas a tener que mirar muy bien por tus intereses, sobre todo los económicos. Intenta informarte bien sobre las nuevas posibilidades que se abrirán en los próximos tiempos, así como dejarte aconsejar por los que saben.

Géminis: "Fíjate en los detalles"

Géminis, deberías tener cuidado con tus amistades, ya que hay algunas en tu vida que no te traen las mejores energías. Y poco a poco esto se nota, créeme. Por ello, fíjate en los detalles y en los gestos de cada uno, pero tampoco te vuelvas paranoico.

Cáncer: "Eres bien valorado"

Cáncer, estos siete próximos días vas a tener que estar cerca de tu familia. No se aproximan buenas noticias, y algunos de los miembros van a necesitar de tu apoyo y vitalidad. Eres bien valorado en el seno de tu núcleo familiar, y es momento de dar un paso al frente.

Leo: "Guíate por tus sentimientos"

Leo, tu semana va a estar marcada pro el amor, ya que una persona que pensaba que pasaba por tu vida sin pena ni gloria, va a querer formar parte de tu círculo. Los astros te dan la libertad para escoger la resolución de ello, pero déjate sorprender y guiarte por tus sentimientos.

Virgo: "No disfrutas de tus éxitos"

Virgo, tu caso va a ser un poco particular. Se aproxima sobre ti una tormenta de buenas energías en muchos aspectos de tu vida, como lo son el dinero y el amor, pero, sin embargo, no las disfrutas como mereces. Quizá haya tocado tu tiempo de hablar esta semana y no tanto escuchar.

Libra: "Vas por buen camino"

Libra, tu salud ha dado un vuelco. Y lo ha hecho para bien, ya que has estado metiendo cambios que te han dado un plus de energía y vitalidad, así como que tus proyectos personales y tu vida, en general, marcha bien. Sigue así, que vas por buen camino.

Escorpio: "Has escogido bien"

Escorpio, tu semana va a estar llena de recompensas. Sobre todo por cuidar de tus relaciones y ponerles empeño y esfuerzo, además de saber escoger de buena manera tus compañías. Coge tus recompensas y disfruta de las buenas energías que te transmitirán esta semana.

Sagitario: "Evalúa tus opciones"

Sagitario, el amor te va a ser, por el momento, esquivo, pero el trabajo no lo va a ser. Recibirás una buena oferta para progresar de manera profesional, y así estar más cerca de alcanzar tus objetivos. Quizá es buen momento de evaluar tus opciones.

Capricornio: "No tengas prisa"

Capricornio, no debes tener prisa. Como todo en la vida, el retorno de las inversiones económicas también tiene su tiempo. Puedes aprovechar, entre tanto, para mirar otras opciones de inversión o si quieres gastar una parte de tu dinero en artículos que te hagan falta.

Acuario: "Los lazos de sangre son poderosos"

Acuario, una nueva etapa de tus relaciones familiares ha llegado. Quizá va siendo hora de dejar las rencillas a un lado y hacer que lo que una vez estuvo separado vuelva a unirse. La familia va a estar siempre, queramos o no, y los lazos de sangre son poderosos en muchos casos.

Piscis: "Control"

Piscis, en términos económicos, es semana de control. Los astros se refieren a los gastos, ya que los dilapidas en cosas que no te van a hacer ningún bien en el futuro, y otros son fruto de los caprichos. Que no está mal permitirse uno a modo de homenaje, pero el problema es cuando se acumulan.

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.