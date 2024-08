El horóscopo semanal del 26 de agosto al 1 de septiembre: "No puedes tenerlo todo, Libra"

Consultar el horóscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 26 de agosto al 1 de septiembre: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "Deja de girar la rueda"

Aries, deja de girar la rueda de los malos pensamientos. No solo no te aportan el bienestar necesario, si no que las malas energías que estos invocan se contagia a los otros aspectos de tu vida. Vigila atentamente tus relaciones, porque pueden verse perjudicadas por las malas sensaciones que puede traer septiembre.

Tauro: "Momentos estresantes"

Son momentos estresantes, Tauro. El final práctico del verano significa que todo a tu alrededor se revoluciona, ocasionando que tengas que poner algunos límites. Ponlos sobre todo en los temas monetarios, ya que se avecinan siete días de mucho gasto. Solo para lo indispensable, recuerda.

Géminis: "Has hecho los deberes"

Géminis, has hecho los deberes durante el verano. Esa expresión va como anillo al dedo durante esta semana, ya que, con tu trabajo previo, has conseguido que no te pille el toro durante el fin de agosto. Por otro lado, van a ser días para consolidar relaciones y proyectos de futuro.

Cáncer: "Vas a llevarte una grata sorpresa"

Cáncer, en el terreno amoroso vas a llevarte una grata sorpresa. Resulta que durante estos diete días vas a tener que tomar una decisión sobre el futuro de una pasión pasajera de verano, de la cual no vas a tardar en saber de ella porque, de verdad, has dejado huella. Por otro lado, va a ser necesario hacerse un examen para ver cómo han sido los excesos del verano a nivel de salud.

Leo: "Solo depende de ti"

Leo, aprovecha estos siete días para seguir pensando concienzudamente sobre los proyectos y en potenciar tus inversiones, ya que tu mes se está terminando. No obstante, continuar tu buena racha solo depende de ti. Por otro lado, pondrás fin a agosto con una buena noticia en el trabajo.

Virgo: "Sensaciones mixtas"

Virgo, te espera un final de agosto cargado de sensaciones mixtas. Las relaciones familiares y el trabajo van a mejorar debido a tus esfuerzos e inversión de tiempo, pero por otro lado estos te van a jugar una mala pasada en el amor. Has estado un poco ausente y es deber tuyo ahora saber gestionar mejor tu tiempo.

Libra: "No puedes tenerlo todo"

Libra, es momento de que dejes de jugar. Sabes perfectamente que no puedes jugar a tenerlo todo, y más hablando de las relaciones. Es necesario que hagas más, ya que tu pareja está últimamente soportando mucho. Asimismo, estate atento al trabajo, ya que a partir de septiembre se avecinan cambios y debes estar atento.

Escorpio: "Es momento de razonar"

Escorpio, empieza un mes importante para ti. Este te suele servir para hacer un reinicio a varios aspectos de tu vida, aunque debes escogerlos cuidadosamente. Por ejemplo, puedes empezar a mirar un nuevo empleo en el que te valoren o nuevas inversiones que multipliquen tus ahorros. En todo caso, es momento de razonar.

Sagitario: "Intenta sorprender"

Sagitario, los negocios marchan como debería, así que en este campo ya sabes por dónde ir tirando. En cuanto al amor, sin embargo, sabes que el rumbo no es el adecuado, por lo que te toca poner más atención y sentimiento, así que intenta sorprender y salir de la rutina con tu pareja, ya que podría ser un buen comienzo. Asimismo, también puedes aprovechar a mejorar tus hábitos, ya que no hay mejor inversión que la salud.

Capricornio: "Te has distanciado"

En tu caso, Capricornio, te has distanciado de tus amigos y familiares. El trabajo no te ha dado tregua y no pasas por tu mejor momento amoroso, por lo que tus energías se han drenado por completo. No te cuesta nada contactar con ellos, así como te vendrá bien desconectar de la monotonía y de estar en las mismas situaciones. Habla con ellos, desahógate.

Acuario: "El agotamiento te supera"

Acuario, no van a ser los mejores siete días para ti. El agotamiento te supera, y eso se traslada al trabajo. Tus compañeros y superiores se han dado cuenta de tu situación, pero eres tu quien debe sacar las castañas del fuego. En cuanto a tu salud, en cambio, vas a ver que unos análisis y pruebas han salido mejor de lo esperado. En el amor, sé continuista, ya que te está yendo bien.

Piscis: "No te pilla de sorpresa"

Piscis, el inicio de septiembre no te va a pillar de sorpresa. Es por ello que tu planificación va a dar sus frutos, así que en el trabajo te va a ir bien, y en las inversiones también. En el amor deberías pensar en dejarte sorprender y dejar que tu pareja lleve las riendas. No cargues demasiada responsabilidad sobre tus hombros, ya que a la larga te puede sentar mal.

