El horóscopo semanal del 30 de septiembre al 6 de octubre: "Vienen los cambios, Virgo"

Consultar elhoróscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 30 de septiembre al 6 de octubre: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "Cambia el rumbo"

Aries, debes estar preparado para cambiar el rumbo de tus inversiones. Se avecinan las modificaciones de tendencias, y por ello que hay que mirar otras opciones para que no te pille desprovisto. Asimismo, vigila los gestos en el amor, ya que suelen decir mucho.

Laura Escanes, Aries signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Tauro: "Tenedlo en cuenta"

Tauro, tu familia va a sufrir un vuelco durante estos siete días. Y lo va a hacer para bien, ya que los astros os auguran noticias agradables para vuestros proyectos en común. Sin embargo, tened en cuenta que este tipo de situaciones no duran mucho tiempo si no cuidáis de vuestras situaciones.

Penélope Cruz, Tauro signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Géminis: "Deja atrás algunos asuntos"

Géminis, tu caso será una semana de oportunidades. Tendrás la ocasión de dejar atrás algunos asuntos del pasado, que no terminaban de irse de tu mente, así como el amor te va a ofrecer una oportunidad de enmendar tus errores. En todo caso, el diálogo y el expresar tus sentimientos puede ayudarte durante estos siete días.

David Bisbal, Géminis signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Cáncer: "Los has dejado de lado"

Cáncer, tu semana va a estar marcada por ciertos aspectos de la salud. Los has dejado de lado durante mucho tiempo, y es por ello que es momento de que cojas el toro por los cuernos. Pide consejo, mira la información necesaria y asesórate correctamente.

Aitana, cáncer signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Leo: "No te confundas"

Leo, no debes confundirte. Tus últimos desencantos no deben hacer que pierdas de vista tus metas, solo son baches en el camino que debes superar. Es momento de reunir fuerzas y seguir hacia adelante, ya que tu camino está claro. Nada es fácil, no te preocupes.

Fernando Alonso, Leo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La razón

Virgo: "Se avecinan cambios"

Virgo, tu semana va a ser decisiva para tus prospectos profesionales. Se avecinan cambios, y algunas propuestas te pueden presentar dudas en estos momentos. En cuanto al amor, van a ser días de afianzamiento de tu relación, tanto en un aspecto de confirmación como si no.

Reina Leticia,Virgo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Libra: "Actualízate"

Libra, sientes que la energía te ha abandonado en estas últimas semanas. Por ello, va a ser momento de que actualices tus hobbies y añadas más dinamismo a tu vida, por ejemplo con algún deporte o bien mediante una actividad al aire libre. Asimismo, actualiza tu dieta para que tus comidas te aporten viveza en tu día a día.

María Pombo, Libra signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Escorpio: "No preocupes"

Escorpio, no debes preocuparte en exceso por el futuro. Este llegará independientemente de lo que hagas, y muchas veces no es como nos imaginamos. Por ello, es vital concentrarse en lo que podemos controlar, y olvidarnos de lo que no. Sigue con ello y no te agobies.

Belén Esteban, Escorpio signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Sagitario: "Malgastas"

Sagitario, a nivel económico vas a recibir noticias mixtas. Una de ellas te va a hacer darte cuenta que malgastas un porcentaje elevado de tus ganancias en aspectos que no te aportan lo necesario, y eso debes remediarlo. Por otro lado, otras inversiones sí que te han dado el rendimiento esperado, y por ello esta situación debes mantenerlo.

Miley Cyrus, Sagitario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Capricornio: "Toma la iniciativa"

Capricornio, va a ser la semana para que tomes la iniciativa. Ya has estado demasiado tiempo viendo la vida pasar sin que te cuestiones si este es el rumbo que quieres para tu vida, y ya sientes motivaciones para cambiar de aires. Aun así, los astros auguran que no todo va a ser de color rosa.

Amaia, Capricornio signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Acuario: "Aprende a perdonar"

Acuario, hace tiempo que las malas sensaciones llevan haciendo mella en tu salud. Aprende a perdonar y a dejar pasar, aunque estos incidentes te dolieran en su momento. En estos siete días vas a tener que afrontar tu pasado, y mirarlo críticamente.

Melendi, Acuario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Piscis: "Ya veremos"

Piscis, esta semana va a estar marcada por los planes con tus parejas. Aunque no sepas bien por ahora si lo vuestro va a ser definitivo o no, nunca está de más pasar ratos agradables. Vive el presente, y disfruta, y en próximas semanas ya veremos.

Tini, Piscis signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Estas son las fechas de los signos del Zodiaco

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.