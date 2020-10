Decapitaciones: así es la “yihad low cost” en Francia

Mattia Caniglia, Director de World Terror Watch en el European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC) advierte a LA RAZÓN de que “existe el riesgo de ver más incidentes que reproduzcan los métodos y modus operandi de esta yihad fácil en un futuro próximo en Europa”. Tras el vergonzoso ataque contra Samuel Paty, profesor de Historia y Geografía, Caniglia explica que "la radicalización tendría un poder sin precedentes para amenazar no solo a Francia sino a muchos países occidentales, poniendo en crisis sus sistemas democráticos.

El experto en terrorismo internacional reconoce que no “no podemos decir que el atacante fuera un «lobo solitario» yihadista” y que “el docente fue atacado no por lo que representaba, sino por haber ejercido, simplemente, su profesión”, con todo lo que esto representa para una sociedad como la francesa. Y es que en opinión de Caniglia “los islamistas franceses prepararon el terreno para este acto, alimentando las tensiones y pidiendo acciones contra el profesor y advirtiendo que un genocidio francés de musulmanes era inminente si se toleraba la blasfemia”.

¿Cómo ha llegado Francia hasta este punto? ¿Es la primera vez que se amenaza a profesores?

Las escuelas ya han sido objetivo y, en Toulouse en marzo de 2012, atacadas. Las escuelas también fueron objeto de amenazas: después del 13 de noviembre de 2015, el Estado Islámico instó en varias ocasiones y a través de sus canales de propaganda a «matar maestros», a atacar escuelas en Francia. Sin embargo, esta es la primera vez que un ataque terrorista exitoso golpea un instituto en Francia, ya que el ataque en Toulouse fue más contra la comunidad judía que contra la escuela como institución. El docente fue atacado no por lo que representaba, sino por haber ejercido, simplemente, su profesión. Al mismo tiempo, no podemos descartar el fuerte significado simbólico detrás del ataque contra un maestro y considerar cómo este incidente abre una ventana a las profundas divisiones y conflictos dentro de la sociedad francesa.

¿Se trata de un lobo solitario? ¿Cómo se radicalizó?

El agresor era abiertamente radical como lo demuestra el hecho de que su cuenta de Twitter fuera denunciada varias veces, tan pronto como el 31 de julio, a la Dirección Central francesa de la Policía Judicial, Pharos, por publicar amenazas, discursos de odio, homofobia y contenidos racistas. Entre el 12 y el 14 de septiembre, tuvo contactos en Instagram con un yihadista de habla rusa en Idlib, un enclave en Siria gobernado actualmente por el grupo terrorista suní HTS. Sus familiares y amigos también estaban al tanto de su reciente radicalización. El 7 de octubre, activistas islamistas vinculados a los Hermanos Musulmanes lanzaron una campaña contra el profesor en redes sociales. Entre los activistas, el padre de una de las estudiantes que había publicado un vídeo en las redes sociales denunciando a Samuel Paty (tras la lección sobre libertad de expresión), era incluso conocido por los servicios secretos por ser pariente de una mujer francesa que ingresó en el Estado Islámico en Siria y es objeto de una orden de arresto. El atacante tenía contactos con estos activistas a través de mensajes de texto y WhatsApp. Por lo tanto, no podemos decir que el atacante fuera un «lobo solitario» yihadista.

Los islamistas franceses prepararon el terreno para este acto, alimentando las tensiones y pidiendo acciones contra el profesor y advirtiendo que un genocidio francés de musulmanes era inminente si se toleraba la blasfemia. De este ecosistema de rabia y agravio, emergió el asesino.

Internet es el lugar virtual que unió a todos estos individuos: al asesino de Samuel Paty, al padre del estudiante cuya media hermana se fue para unirse a Daesh en Siria y al destacado activista islamista Abdelhakim Sefrioui. Este último lleva 25 años de activismo islamista. De alguna manera, las interconexiones entre estos individuos y las realidades que representan con la sociedad francesa, demuestran que en Francia no se pueden pensar las cuestiones del yihadismo de forma aislada del islamismo. Esta es también la razón por la que las autoridades francesas ahora están dando los nombres de las organizaciones vinculadas a los islamistas y tachándolas como «enemigas de la República».

¿Por qué una decapitación? ¿Es la peor forma de matar a alguien? ¿Causa aún más terror?

En cuanto al modus operandi, estamos ante un agresor que no parece estar vinculado directamente con las redes yihadistas pero que al mismo tiempo no está aislado y que aplica métodos de lo que podríamos definir como una “yihad de bajo coste”, caracterizados por ataques que no necesitan experiencia, entrenamiento o armas y equipos complicados.

El individuo es un checheno residente en Francia con estatus de refugiado, como el agresor paquistaní que llevó a cabo el ataque frente a las antiguas instalaciones de “Charlie Hebdo” en septiembre. Ambos encajan en el perfil de individuos psicológicamente frágiles, ajenos a la sociedad francesa y que más bien se identifican con otras comunidades (a menudo radicalizadas) que frecuentan en internet. No están necesariamente conectados a redes yihadistas, pero se inspiran en sus comunidades en línea y reproducen el modus operandi de una “yihad fácil / de bajo coste” cuando actúan.

Existe el riesgo de ver más incidentes que reproduzcan los métodos y modus operandi de su “yihad fácil / de bajo coste” en un futuro próximo en Europa. De hecho, tanto el Estado Islámico como Al Qaeda se han centrado a menudo en este concepto en sus comunicaciones y propaganda oficiales. Confirmando el último número del semanario oficial del Estado Islámico “Al Naba” a través de un editorial dedicado al ataque en Francia. En este caso, el Estado Islámico no se atribuye el mérito del ataque, sino de inspirar a lo largo de los años tales ataques a través de sus llamamientos a actores solitarios a que usen “los medios disponibles”, como apuñalamientos. En el editorial, el Estado Islámico promueve el concepto de “yihad fácil”. Sin embargo, tanto el atentado contra el profesor como el atentado la antigua sede de “Charlie Hebdo”, presentan un elemento de novedad. Son actos terroristas híbridos en los que las motivaciones político-religiosas (promover la yihad, atacar a un objetivo “infiel”, aplicar la “sharia”...) y las dinámicas de “ajuste de cuentas” se mezclan y, amplificadas por las comunidades on line y las redes sociales, desencadenan violencia.

El papel de las comunidades que no están directamente vinculadas a organizaciones terroristas y el ciclo de polarización producido por las redes sociales parecen amplificar las tensiones dentro de la sociedad en un grado nunca antes observado. Las diferencias en religión, etnia, cultura y condición social se vuelven más divisivas En estas divisiones crecientes, el espacio para los procesos de radicalización y los actos violentos se expande, hasta el punto que la radicalización parece convertirse en una ‘corriente principal’. A medida que (y si) se convierte en corriente principal, la radicalización tendría un poder sin precedentes para amenazar no solo a Francia sino a muchos países occidentales, poniendo en crisis sus sistemas democráticos.

Las nuevas medidas lanzadas por el Gobierno de Macron, ¿ayudarán en la lucha contra el yihadismo y evitarán nuevos ataques?

La campaña del presidente Emmanuel Macron contra el islamismo se entiende mejor como una batalla por la soberanía que como contraterrorismo en sí. Es más bien un esfuerzo por recuperar lo que podríamos definir de manera figurada como “territorios conquistados por el islamismo”. En las banlieues y ecosistemas de la sociedad francesa donde los salafistas y los islamistas ejercen la mayor influencia, han erigido deliberadamente barreras entre los musulmanes y la sociedad en general.

Algunas de las instituciones que salpican el panorama islamista operan con el generoso apoyo del exterior. Este respaldo extranjero socava el principio de “laïcité”, que prohíbe el apoyo estatal a la religión. De ahí la promesa de Macron de “liberar al Islam francés de la influencia extranjera”.

De alguna manera, podemos decir que Macron ya no piensa en términos de contraterrorismo o conceptos confusos como contrarrestar el extremismo; en su opinión, está liberando a los musulmanes franceses del dominio extranjero y de la Hermandad Musulmana, y luchando para evitar que partes de Francia se separen de la República (Francia).

La postura de Macron está generando reacciones controvertidas en el mundo musulmán. Por ejemplo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan respondió de inmediato, calificando las medidas de Macron como una “provocación abierta” y acusándolo de actuar como un “gobernador colonial”. También se observaron reacciones similares en otros países musulmanes y en varios medios musulmanes en todo el mundo. Estas reacciones, junto con los intentos de organizaciones terroristas y grupos islamistas de capitalizar los acontecimientos actuales para expandir su influencia y reclutar más, probablemente generarán más tensiones y, por lo tanto, aumentarán el riesgo de ataques similares.