Y “La Macarena” sonó en las calles de Miami

“Esto es sí es América", dice uno de los simpatizantes de Joe Biden mientras desconocidos de todas las edades y etnias bailan “La Macarena” en la acera.

Es la fiesta espontánea de celebración en Miami, Florida, del anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Desde que a las 11:27 de la mañana varios de medios comunicación concedieran la 46ª presidencia al demócrata y ex vicepresidente de Barack Obama, no ha dejado de llegar gente intermitentemente a los aledaños de la Torre de la Libertad.

Después de días de agonía e incertidumbre por no saber quién era el presidente de EE UU, ya no hay opciones matemáticas para que el presidente Donald Trump se haga con la reelección.

Han sido días de lento recuento y la actitud del mandatario estadounidense, que no concede la derrota e insiste en que hay fraude no ayuda a que los estadounidenses respiren tranquilos.

Pero esta noche en Miami, para muchos Trump ha sido un mal sueño del que acaban de despertar.

“Biden tiene decencia, tiene un plan concreto, es alguien que de verdad nos ha dado una esperanza para salir de este problema de la pandemia, que tiene sentido común, que actúa de corazón. Es una persona que de verdad reúne los valores de Estados Unidos de América, lo que iniciaron nuestros padres fundadores aquí: la libertad, no callarnos y tener un futuro mejor”, explica Carolyn Troche, de 48 años, y que ha venido sola a la celebración. Para Troche, “los estadounidenses nos hemos volcado en votar a Biden por la paz, por la esperanza, por la unidad, porque somos los Estados Unidos de América, no los desunidos”.

La familia de Troche es republicana y la figura de Trump les divide. “Lo peor de estos cuatro años de Donald Trump ha sido la división y el odio que ha creado entre las familias, los amigos... Simplemente por pensar diferente. No ha tenido compromiso por mantenernos unidos”, añade.

La mayoría de los simpatizantes de Joe Biden y Kamala Harris opta por pasar con los coches y pitar al ritmo de la música. No sólo estamos en plena pandemia de coronavirus, también la tormenta tropical ETA, que podría convertirse en huracán el domingo, se desahoga de vez en cuando en Miami.

“He votado por Biden porque amo la democracia. Nuestro presidente es un dictador en una democracia”, indica Dylan Carkhuff, un estudiante de máster y profesor universitario.

Ryan D’Souza, su compañero de celebración en esta noche inolvidable indica que ha votado por Biden porque “me importa el medioambiente, los derechos sociales y políticos y no me gusta la política exterior de Donald Trump”.

“A mí siempre me ha gustado Joe Biden. Le voté desde el principio, incluso en las primarias demócratas”, explica Carkhuff. El joven reconoce que puede que Biden no sea el mejor político, pero trabaja para unir a las personas, algo que no vi en Bernie Sanders".

“Me he dado cuenta de que Biden tiene mucha experiencia en Gobierno y es algo positivo. Trump no tenía ninguna y mira la que ha armado en su primer mandato. Ahora valoro más la experiencia en el poder”, reconoce D’Souza, de 23 años. Este ingeniero en Software, nacido en Nueva Jersey, espera en los próximos cuatro años “volver a ver al país unido, pero también que EE UU firme el Tratado de París”.

Banderas de Estado Unidos se mezclan con las de Biden-Harris. Suena “Despacito” y todo el mundo baila, con mascarilla e intentando guardar las distancias de seguridad. Muchos de los votantes de Biden sí han estado preocupados por la gravedad de la pandemia.

Es el caso de Michaela, de 25 años. “Biden nos va a ayudar con la pandemia. No hay motivos para que hayan muerto más de 230.000 estadounidenses. No puede ser. Cuando hay países en los mismos estándares de los nuestros en los que han tenido una mortalidad muy inferior. Voté por Joe Biden por mis derechos, por la pandemia y por todo lo demás”, reconoce Michaela, que se ha hecho su propio cartel.