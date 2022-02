El embajador de Rusia en Estados Unidos respondió a las sanciones impuestas por el presidente Joe Biden al indicar que la medida perjudicaría a los mercados financieros y energéticos mundiales, así como a los ciudadanos de a pie. En un post en la cuenta de Facebook de la embajada rusa, el embajador Anatoly Antonov dijo:

“Las sanciones no resolverán nada con respecto a Rusia. Es difícil imaginar que alguien en Washington cuente con Rusia para revisar su curso de política exterior bajo la amenaza de restricciones. No recuerdo un solo día en que nuestro país viviera sin restricciones del mundo occidental. Aprendimos a trabajar en tales condiciones. Y no solo sobrevivir, sino también desarrollar nuestro estado. No hay duda de que las sanciones impuestas contra nosotros dañarán los mercados financieros y energéticos mundiales. Estados Unidos no se quedará fuera, donde los ciudadanos comunes sentirán todas las consecuencias del aumento de los precios”.