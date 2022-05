China tiene todo listo para botar su tercer portaaviones

China sigue dando pasos de gigante para convertirse en una gran potencia naval capaz de rivalizar con la US Navy en un futuro no muy lejano. No es solo que cinco de las diez navieras más importantes del mundo sean chinas. Pekín quiere dominar el Mar de China Meridional y ampliar su control sobre el Indo-Pacífico, una región que desde el final de la Segunda Guerra Mundial está bajo dominio de Estados Unidos, y donde alguno de sus once portaaviones navegan con regularidad ante el recelo del régimen comunista.

El gobierno de Xi Jinping quiere revertir esa situación. De momento, la de China ya se ha convertido en la Armada más grande en cuanto a número de barcos, pero todavía se encuentra a una gran distancia de su rival estadounidense. El botón de muestra más revelador es quizá la flota de portaaviones, símbolo de estatus de gran potencia y prestigio nacional. Pekín posee actualmente dos en servicio y tiene todo a punto para botar el que será su tercer portaaviones, el más grande y avanzado de la Armada china, con catapulta electromagnética, superando en tamaño y capacidades a los dos portaaviones Liaoning y Shandong.

Vista desde Google Earth de la construcción del tercer portaaviones chino en un astillero de Shangai FOTO: CSIS CSIS

De hecho, las autoridades del país quieren inaugurarlo en los próximos días, según una fuente cercana citada por el diario hongkonés South China Morning Post. El acto tendría lugar este viernes en el Dragon Boat Festival, en el astillero de Shanghai donde desde hace años se ha estado fabricando el tercer portaaviones de China, el Tipo 003. Las fotos de Google Earth muestran desde hace tiempo los avances en la construcción de la nave.

Vista de Google Earth del tercer portaaviones chino en un puerto de Shangai FOTO: Google Earth Google Earth

La Administración de Seguridad Marítima emitió el viernes pasado un aviso pidiendo que se despejaran los atraques para una operación en los muelles n.º 3 y n.º 4 del astillero de Jiangnan en la isla de Changxing. “El portaaviones necesita entrar en pruebas en el mar tan pronto sea posible. Le tomará años antes de poder tener capacidad operativa”, aseguró la fuente al periódico.

La construcción del portaaviones Tipo 003 no ha estado exenta de problemas. En medio del brote de la covid de este año en China, los procesos de montaje sufrieron un parón en marzo cuando las tres empresas propiedad de China State Shipbuilding Corporation (CSSC), la naviera más grande del mundo, se vieron obligadas a cerrar por la pandemia, incumpliendo así los plazos establecidos, según los cuales la botadura estaba prevista para el 23 de abril, coincidiendo con el 73 aniversario de la creación de la Armada china.

¿Cómo es el portaaviones?

Aunque aún no tiene un nombre oficial (algunos dicen que podría llevar el nombre de la provincia de Jiangsu), el portaaviones Tipo 003 presenta una cubierta de 316 metros de eslora y desplazará 100.000 toneladas.

La principal novedad con respecto a los otros dos portaaviones chinos es que presenta catapultas electromagnéticas -más fáciles de instalar y mantener-, que permite lanzar aviones cada 45 años, menos tiempos que el empleado por las catapultas de vapor. El nuevo sistema, conocido también como EMALS, es más fácil de operar y permite lanzar aviones más pesados, y es el que utilizan los portaaviones estadounidenses.

La cubierta acogerá aviones de combate Shenyang J-15 Flying Shark, una versión china del Sukhoi Su-33 Flanker ruso, el principal caza chino para portaaviones. Algunas fuentes aseguran que China quiere desplegar una versión del Shenyang FC-31 como su caza de próxima generación.

El portaaviones ha sido asignado a la Flota del Mar del Sur de PLAN con base en las cercanías de Yulin, donde se está construyendo un dique seco lo suficientemente grande como para que un portaaviones apoye sus operaciones.

El segundo portaaviones de China, el Shandong (Tipo-002), el primero de construcción nacional FOTO: La Razón La Razón

Otros dos portaaviones chinos

Actualmente China posee dos portaaviones, pero solo uno de ellos, el Liaoning, el primer portaaviones chino, tiene capacidad operativa o nivel básico de preparación para el combate. El Liaoning es de fabricación soviética (Ucrania) y fue comprado de segunda mano en 1998 y posteriormente reacondicionado en China durante ocho años.

El Shandong fue el primer portaaviones de fabricación china y fue botado en 2019, con capacidad para 36 cazas J-15. Expertos militares estiman que China necesita al menos seis portaaviones para poder competir con las capacidades de EEUU, que posee actualmente once embarcaciones de este tipo.

En 2018 la naviera China State Shipbuilding Corporation reveló que existían planes para desarrollar un portaaviones de propulsión nuclear con sistema EMALS. China se ha embarcado en un ambicioso programa de construcción naval para poner en servicio seis grupos de batalla de portaaviones en torno a 2035.

¿Y si invade Taiwán?

El papel de los portaaviones chinos en una hipotética invasión de Taiwán sería crucial ya que serían los garantes de un posible bloqueo a la isla y, sobre todo, la principal herramienta de disuasión ante una posible intervención de la armada de Estados Unidos.