¿Cuándo trasladarán el féretro de Isabel II de Balmoral?

Los actos de homenaje a la reina Isabel II arrancan mañana, una vez que su hijo ya ha sido proclamado Rey. El cuerpo de la monarca será trasladado en coche fúnebre desde el Castillo de Balmoral al Palacio Holyroodhouse en Edimburgo durante la jornada de mañana. La comitiva real con el cuerpo de la Reina se exhibirá en distintas localidades de Escocia, entre ellas, Aberdeenshire, Aberdeen y Dundee, así como la capital para que los escoceses puedan dar su últimos adiós a su majestad. Autoridades políticas, religiosas y civiles brindarán tributo a Isabel II.

A continuación reproducimos el itinerario del cortejo fúnebre:

10:00: El féretro abandonará el Castillo de Blamoral en dirección Aberdeenshire, donde las autoridades locales y oficiales, así como los vecinos de esta localidad podrán rendirle tributo.

11:20. Está prevista la llegada de coche fúnebre a Aberdeen, hasta donde llegará a través de la carretera A93. El Lord Provost de Aberdeen como jefe de la Iglesia luterana homenajeará a la monarca acompaño por sociedad civil así como los políticos de la ciudad.

14:15. Es la hora prevista para la llegada del cortejo fúnebre a la ciudad de Dundee. Los autoridades de Tayside y Fife, incluidos jefes de la Iglesia luterana así como otros miembros del gobierno darán también su último adiós a la reina Isabel II.

15:30 Llegará el cortejo fúnebre a la capital de Escocia, Edimburgo, donde la ministra principal, Nicola Sturgeon, estará presente para mostrar sus respetos a la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves a los 96 años de edad.

16:00. Según el itinerario previso, el cuerpo de la reina llegará hasta, el palacio de Holyroodhouse, más conocido como palacio de Holyrood, ha servido como principal residencia de los monarcas de Escocia desde el siglo XVI.

Paralelamente, el rey Carlos III recibirá el lunes en audiencia en Holyrood house a la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, y a la presidenta del Parlamento autónomo escocés. El monarca acudirá posteriormente al Parlamento para escuchar y contestar al mensaje de condolencia de los diputados. En la noche del lunes, participará en una vigilia con otros miembros de la familia real en la catedral edimburguesa de St Giles, donde se velará el cuerpo de la difunta soberana.

La muerte de la reina Isabel II en su residencia escocesa de Balmoral no es casual, pues allí ha pasado todos los veranos de su vida, y no deja de ser una paradoja, pues se produce en el territorio más “díscolo” y el que más ha cuestionado su pertenencia a la corona británica. De hecho, ha sido durante su reinado cuando se ha producido el referéndum por la independencia que, pese a haberse saldado con un “sí” a la pertenencia al Reino Unido, no oculta un sentimiento de hostilidad hacia sus vecinos ingleses y un deseo de abandonar la tutela de Londres, más aún tras el Brexit y la salida de la Unión Europea.

Agenda del rey Carlos III

El rey Carlos III (2d) de Gran Bretaña y Camilla, la reina consorte, observan los tributos florales a su llegada al Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña, el 9 de septiembre de 2022. FOTO: NEIL HALL EFE

El rey Carlos III, acompañado de la reina consorte Camila, se dirigirá el lunes a los parlamentarios británicos en un acto en las Casas del Parlamento en el que estos le expresarán sus condolencias por la muerte el pasado jueves de la reina Isabel II, ha informado el Palacio de Buckingham. El monarca intervendrá en respuesta a los miembros de las dos cámaras, Comunes (baja) y Lores (alta, no electa), en el llamado Westminster Hall, el edificio más antiguo de la sede parlamentaria, indica el comunicado.

Los reyes viajarán en avión después a Edimburgo, la capital escocesa, donde Carlos III pasará revista a la Guardia de Honor en la residencia real de Holyrood y participará en la tradicional Ceremonia de las Llaves, cuando se le entregan las llaves de la ciudad, que él devuelve a las autoridades electas para su cuidado.

Carlos III asistirá después a un servicio religioso en la catedral de St Giles para despedir a Isabel II, cuyos restos mortales, que habrán sido trasladados desde el castillo de Balmoral, donde falleció, permanecerán allí antes de ser trasladado a Londres el martes, día 13.

El martes 13 de septiembre, los reyes viajarán en avión a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, y a su residencia real en el castillo de Hillsborough. En la capital norirlandesa, el monarca recibirá al ministro británico para Irlanda del Norte así como a los líderes de los partidos locales, tras lo cual visitará la Asamblea. Después de una breve recepción en Hillsborough, los reyes oirán una misa en la catedral de Santa Ana, antes de regresar a Londres.

El miércoles empiezan los homenajes en Londres.

El 14 de septiembre, el rey encabezará la procesión detrás del carruaje que llevará el ataúd de Isabel II hasta Westminster Hall, dentro del complejo del Parlamento londinense, donde se instalará durante cuatro días la capilla ardiente. El 16 de septiembre, Carlos III y Camila, la reina consorte, visitarán Gales, sin que de momento se sepan los detalles de este viaje. Antes de iniciar el próximo lunes esta gira por el Reino Unido, Carlos III recibirá mañana, domingo, en el palacio de Buckingham a la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland.