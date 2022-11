«Si no ganamos a ese monstruo, no existiremos. No tenemos otra opción»

La diputada ucraniana Ivanna Klympush, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Integración de Ucrania en la UE, se encuentra en Madrid como invitada a la sesión de la 68ª Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Klympush explica que Rusia, tras los fracasas en el campo de batalla, ha decidido imponer el terror a la población ucraniana con los ataques contra los sistemas eléctricos y suministros de agua potable. Sin embargo y a pesar del frío invierno, la política destaca que los ucranianos son muy creativos y que con cada ataque ruso se genera una nueva ola de solidaridad.

Entrevista con Ivanna Klympush, política y periodista ucraniana y ex viceprimera ministra de Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Estas tácticas de terror que usted menciona, es este bombardeo contra la infraestructura crítica la estrategia rusa para sentar al presidente Volodimir Zelenski a negociar?

En el uso de tácticas de terror contra la población civil ucraniana hay un par de objetivos. Quieren asegurarse de que haya una enorme crisis humanitaria. Esperan provocar una ola adicional de migración. Y eso es, presionar no sólo a las autoridades ucranianas, sino también a otros gobiernos. Apreciamos toda la acogida y todo el apoyo que han encontrado los ucranianos en diferentes países, incluido aquí en España. En segundo lugar, definitivamente entienden que militarmente no pueden hacernos ceder, y esperan que así también el ánimo de la sociedad cambie, y las autoridades ucranianas estén dispuestas a ceder algunos de los territorios o en algunas de las estúpidas demandas. Sin embargo, están consiguiendo exactamente la reacción contraria. Aquí están calculando mal drásticamente.

El incidente en Polonia, ¿ha supuesto una llamada de atención?

En primer lugar, estoy muy contenta de ver que el gran entendimiento que ha habido. Esto ha sucedido debido a la Federación de Rusia porque la Federación de Rusia no para de rociar Ucrania con misiles.

Es que no sé qué más llamadas de atención se necesitan. Es una amenaza directa para la Unión Europea, para la OTAN y el mundo libre, para todo el sistema de derecho internacional, que ha sido roto por el Kremlin y por la Federación Rusa. El 24 de febrero fue una llamada de atención y creo que es un precio enorme que el pueblo ucraniano está pagando por no haber sido escuchado desde 2014.

He pasado meses yendo a diferentes capitales. En mi anterior condición de viceprimera ministra para la Unión Europea y la integración atlántica como diputada también desde 2014. Explicando qué es Rusia, a qué nos enfrentamos, por qué Nord Stream II no es un proyecto comercial, no es un proyecto económico: es geopolítico y está aumentando su dependencia... Todos los argumentos estaban sobre la mesa. Pero no estaban siendo digeridos. Fueron escuchados pero no oídos. Y estas son las consecuencias. Así que con los asesinatos de los polacos, sí, esto es otra llamada de atención. Si alguien todavía necesita una llamada de atención, espero que sea esta.

¿Serán escuchadas ahora sus demandas sobre el cierre del espacio aéreo que llevan pidiendo desde el 24-F?

Estamos tratando de plantear esto y no vemos el apetito. Lamentablemente, una vez más estamos perdiendo gente. Estamos perdiendo ciudades. Destruidas por las tropas rusas. Estamos viendo esta destrucción masiva para el país. Es absolutamente bárbaro. Podemos cerrar el cielo por nuestra cuenta, pero para eso necesitamos defensa aérea. Necesitamos defensa antimisiles. Necesitamos aviones de combate. Todavía parece que no hay voluntad política. Con aviones de combate –y suficiente defensa aérea también– habríamos preservado en conjunto muchas, muchas vidas. Y también habríamos ahorrado mucho dinero para la futura reconstrucción que se necesitará y para los recursos que se buscarán en el futuro.

Con las defensas aéreas y los aviones de combate, ¿puede Ucrania ganar la guerra?

La defensa aérea, los aviones de combate, los antimisiles son importantes para proteger a los civiles y, a continuación, con el fin de ganar la guerra, también tenemos que tener toda la capacidad militar a partir de la artillería. Y también necesitamos tanques, tanques modernos. Y este es otro círculo vicioso que no podemos romper. Espero que aquí, estando en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, podamos también hablar con muchos de nuestros amigos de diferentes países de la OTAN, parlamentarios de países de la OTAN y tratar de impulsar esto, al menos desde el nivel político, si no desde el ejecutivo. Pero la urgencia del asunto es lo importante y se trata de la urgencia, la calidad y la cantidad del armamento que estamos recibiendo para liberar nuestros territorios para ganar. Estamos muy agradecidos por lo que estamos recibiendo y esto es muy importante. Saben que nuestro valor no es suficiente para ganar porque necesitamos los instrumentos para hacerlo. Pero al mismo tiempo necesitamos más para ganar más rápido.

El mundo entero ha observado cómo los ucranianos han estado liberando Járkiv, la ciudad de Jerson y cómo la gente recibe a las fuerzas ucranianas con lágrimas de felicidad. Los ucranianos les cuentan a nuestras Fuerzas Armadas cómo las han estado esperando, cómo han sufrido bajo la ocupación. Tenemos que devolver la libertad a la gente porque en este momento están siendo torturados, asesinados, presionados, deportados a la fuerza. Los niños están siendo deportados. Así que por eso necesitamos más armas y también algunos de los sistemas que aún no han sido entregados a Ucrania. Como los tanques modernos. Como aviones de combate. E incluso aquí en España hay armas específicas como los Leopard que podrían entregarse a Kyiv. Recursos adicionales que son importantes para nosotros para poder ganar. Si no ganamos a ese monstruo, no existiremos. Por lo tanto, no tenemos otra opción que luchar e intentar recuperar nuestra libertad, nuestro futuro y nuestro país.

Si Putin se ve más aislado y contra las cuerdas, al no vencer en el campo de batalla, ¿podría usar armas nucleares?

No debemos omitir tal posibilidad. Los líderes de los países que siguen siendo algo neutrales y que todavía se inclinan más hacia la posición rusa, han sido muy claros recientemente con respecto a la inaceptabilidad del chantaje con armas nucleares, y la inaceptabilidad del uso de armas nucleares. También es importante que Putin se sienta cada vez más aislado en la escena internacional. Ese es otro elemento de disuasión que, con suerte, funcionará.

¿Cómo valora la ayuda de la Unión Europea y de España a Ucrania?

La Unión Europea no esperaba de sí misma que pudiera preservar tal entidad y actuar con tanta rapidez y también, creatividad y flexibilidad en muchas de las cosas que la UE está haciendo ahora mismo por Ucrania. Empezando por las grandes decisiones históricas y tectónicas de otorgar a Ucrania el estatus de candidata hasta el apoyo financiero que se proporciona para utilizar el Fondo Europeo para la Paz para pagar el armamento, que no estaba previsto para este tipo particular de actividades... Así que podemos discutir y debatir lo mucho que ya hizo la Unión Europea. Pero la cosa es que es increíblemente mucho. También, como utilizar inmediatamente la directiva sobre los refugiados para que también los ucranianos pudieran ser bienvenidos. Así que se han hecho muchas cosas. Pero no podemos permitirnos dormirnos en los laureles.

Por desgracia, el monstruo al que nos enfrentamos es absolutamente brutal y son peores cuando sienten que están perdiendo. Se vuelven más agresivos. Y creo que es importante entender que lo harán. Pueden ser derrotados y deben ser derrotados. Pero para ello es necesario preservar la unidad y vemos cómo algunos de los estados están tratando de romper esta unidad por sus intereses absolutamente particulares. Por ejemplo, Hungría está intentando desbloquear el dinero del fondo COVID para sí misma y bloquear cualquier decisión sobre la ayuda financiera a Ucrania para el próximo año. Esto es inaceptable. Es una situación en blanco y negro. Es el mal y el bien. El mal es la Federación Rusa y el bien son todos los que están ayudando a Ucrania bajo este ataque. Así que hay que hacer más y creo que también hay que ejercer más presión dentro de la UE a estos países que están tratando de utilizar esta situación y chantajear. Les cuesta, son las decisiones que son tan importantes para la supervivencia de los ucranianos. Es difícil, pero creo que se requiere cierto coraje político y liderazgo para explicar a la gente que hoy estamos pagando con precios más altos y que si no nos aseguramos de derrotar a este monstruo, lamentablemente la amenaza y el riesgo para cada nación europea es mucho, mucho mayor. Se trata de la seguridad física. Se trata de preservar el modo de vida. Todo lo que se da por sentado en este momento. Pero eso necesita realmente protección y lo estamos haciendo no sólo por nosotros mismos.

Desde su posición, ¿cómo va a entrar Ucrania en la Unión Europea? ¿Lo ve factible después de que todo termine y estéis en paz de nuevo?

Ahora mismo estamos intentando trabajar en el cumplimiento entre el Gobierno y el Parlamento. Y aunque represento a la oposición (es del partido de Petro Poroshenko), todos trabajamos con los mismos objetivos para proteger a nuestro país y garantizar que esta oportunidad histórica que hemos recibido se aproveche al máximo.

Esperamos poder cumplir con bastante rapidez las condiciones que acompañan al estatus de candidato. Así podremos presionar para intentar que se abran las negociaciones de adhesión lo antes posible, sobre la base de una evaluación, obviamente, y de un acuerdo político. No veo ningún otro futuro para Ucrania que no sea formar parte de la UE y, de hecho, también formar parte de la OTAN cuando termine la guerra. Creo que esa es la única oportunidad para nosotros también para sobrevivir y para prosperar. Creo que también es en el interés de la UE y la OTAN.

Tras la sentencia del MH17, pensé que era importante para ustedes comprobar que algún día se hará justicia. ¿Veremos a Putin entre rejas?

Estamos trabajando en eso ahora mismo. Intentando conseguir el apoyo de diferentes gobiernos para el establecimiento de un tribunal especial. Eso es necesario para que alguien sea juzgado por un crimen de agresión. Veo que la Corte Penal Internacional no puede ocuparse de esto, puede ocuparse de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, pero no del crimen de agresión. Y esperamos que haya suficiente voluntad política para firmar este acuerdo internacional y establecer el Tribunal especial. Creo que todos los ucranianos esperan ese cierre y ese castigo. Desde nuestro punto de vista, Rusia tiene que ser derrotada, tiene que ser debilitada, tiene que ser aislada y tiene que ser castigada para poder tener un futuro uniforme como país. Si no acepta su culpa y no paga las reparaciones, si no pasa por el proceso de una especie de limpieza, entonces tampoco hay futuro para ese país. Por lo tanto, estoy seguro de que es una nueva forma de nazismo o fascismo que se llama Ruzzism (con dos “Z”). Incluso con todos los sufrimientos que tuvimos tenemos que ganar y tenemos que castigarlos. Así que espero que la impunidad no sea el caso después del final de esta guerra.