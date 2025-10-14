Cuatro soldados israelíes detenidos en Tailandia por una fiesta con cocaína para celebrar el alto el fuego

En plena euforia por el anuncio de un alto el fuego en Oriente Medio, cuatro jóvenes soldados israelíes convirtieron una villa de lujo en la paradisíaca isla tailandesa de Koh Phangan en escenario de un escándalo que ha sacudido a la comunidad turística. Daneel, David, Kefer y Guy, todos de entre 26 y 27 años y en licencia militar, fueron arrestados en la madrugada del lunes tras una redada policial que destapó no solo un ruido ensordecedor, sino también posesión y consumo de drogas duras.

La alerta saltó pasadas las dos de la madrugada, según informó el medio "Khaosod" en la red social X, cuando un turista francés, exasperado por la música a todo volumen que impedía dormir a los vecinos, llamó a la línea de emergencias 1155 de la Policía Turística. “Era insoportable, les advertimos y siguieron como si nada”, relató el denunciante. Bajo la directriz del teniente general Saky Sira Pueak-um, quien ha endurecido la mano contra los excesos de extranjeros en destinos como este, un operativo conjunto irrumpió en la propiedad.

Encabezados por el mayor Vinij Boonchit y el jefe de distrito Suriya Boonphan, agentes de la Policía Turística, la Administración local, la Policía de Koh Phangan y la Inmigración Provincial de Surat Thani encontraron a los cuatro israelíes en un estado de visible alteración. Sobre la mesa del comedor, expuestas sin disimulo, hallaron 0,59 gramos de cocaína en polvo blanco y 1,37 gramos de éxtasis (MDMA) en polvo rosa, ocultos en una billetera.

Los detenidos no negaron los hechos. “Somos soldados en descanso y compramos las drogas a un amigo israelí para celebrar el cese al fuego”, confesaron. La fiesta había reunido a unos 10-15 compatriotas, pero las quejas de un vecino dispersaron al grupo, dejando solo a los cuatro prosiguiendo con charlas y consumo de sustancias. Las pruebas de orina confirmaron lo peor: Daneel y Kefer dieron positivo a metanfetamina (yaba/ice) y cocaína; David Itzhak y Guy, a cocaína.

Acusados de posesión conjunta de narcóticos de Categoría 1 (éxtasis) y 2 (cocaína) para consumo ilegal, así como de ingestión de drogas, los israelíes fueron trasladados a la comisaría de Koh Phangan para enfrentar cargos. Este caso pone de relieve la creciente vigilancia tailandesa en islas como Koh Phangan, famosa por sus fiestas de la Luna llena pero cada vez más estricta ante el turismo descontrolado. Fuentes policiales insisten: “No toleraremos que el paraíso se convierta en caos”.