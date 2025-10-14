Drones de Israel matan a cinco personas en Gaza tras el alto el fuego

El Ejército israelí mató este martes a al menos cinco personas en el barrio de Shujaia, en la ciudad de Gaza, después de que, según su versión, cruzaran la denominada “línea amarilla” establecida en el reciente acuerdo de alto el fuego con Hamás. El Ministerio de Sanidad gazatí confirmó los fallecimientos y advirtió de que las víctimas eran civiles que intentaban regresar a sus hogares para evaluar los daños sufridos durante los combates previos. El incidente, ocurrido menos de 24 horas después de la firma del acuerdo de paz para Gaza, ha despertado preocupación sobre la fragilidad del cese de hostilidades.

De acuerdo con fuentes locales citadas por la agencia EFE, los disparos tuvieron lugar en la calle Sikkeh, cercana a la Salah al Din, una de las arterias principales que separa Shujaia del barrio de Yabalia. Según Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de la Franja, las víctimas se encontraban en una zona que, en principio, debía estar libre de presencia militar israelí. Basal aseguró además que uno de los proyectiles impactó en el hospital Al Ahli, que se encuentra dentro de la zona segura establecida por el acuerdo.

En un comunicado, el Ejército de Israel informó que detectó a varias personas “cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas” en el norte de Gaza. “Se intentó distanciar a los sospechosos, pero estos no obedecieron y continuaron acercándose, por lo que las tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, señaló la nota oficial. El Ejército no especificó el número exacto de fallecidos, mientras que medios palestinos, como la agencia oficial Wafa, elevaron la cifra a seis muertos, y la Quds News Network habló de cinco víctimas.

La llamada línea amarilla marca el límite de retirada de las fuerzas israelíes durante la primera fase del alto el fuego, iniciado el pasado viernes. Sin embargo, su trazado exacto no ha sido revelado públicamente, y los medios solo han tenido acceso a un mapa poco detallado, lo que dificulta determinar los límites reales entre las zonas controladas por Israel y las áreas bajo administración gazatí.

La cadena Al Yazira informó además de un ataque israelí en Jan Yunis, al sur de la Franja, que dejó al menos dos heridos, mientras que en el norte de Gaza, en el área de Jabalia, se registraron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad afiliadas al Ministerio del Interior gazatí, controlado por Hamás, y grupos armados locales que, según medios palestinos, contarían con el apoyo indirecto de Israel.

Los hechos de Shujaia podrían constituir la primera violación significativa del alto el fuego, alcanzado tras semanas de intensas negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Analistas temen que incidentes como este pongan en riesgo la frágil tregua, en un momento en que miles de desplazados intentan regresar a sus hogares destruidos o parcialmente dañados.