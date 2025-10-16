EE UU estudia dar prioridad en el estatus de refugiado a europeos que se opongan a la "migración masiva"

La administración Trump está estudiando una reforma estructural del sistema de refugiados de EE UU, la cual contemplaría dar prioridad a las personas blancas y aquellos europeos que hayan mostrado su oposición a la migración, o simpatía hacia partidos políticos 'populistas', según ha revelado The New York Times.

Desde su vuelta al poder en enero este año, Donald Trump ha impulsado numerosas medidas destinadas a reducir la presencia de migrantes en Estados Unidos. El primer día en el cargo firmó una orden ejecutiva por la que suspendía el programa de refugiados, alegando que ciudades y comunidades habían sido afectadas por "niveles récord de migración", y no tenían la capacidad de "absorber grandes cantidades de migrantes, y en particular refugiados".

La decisión fue llevada a los tribunales, donde los magistrados deberán determinar si Trump ha excedido sus poderes como presidente y, por tanto, reanudar el programa. Mientras tanto, el grupo de refugiados admitidos en lo que va de año ha reducido drásticamente. Según revela el New York Times, el objetivo de la Casa Blanca es establecer la aprobación de un máximo de 7.500 entradas de cara al próximo año, frente al límite de 125.000 establecido por la administración de Biden en 2024.

Parte de las llegadas de refugiados en lo que van de año se corresponden a 'afrikaners'. En febrero, el presidente de EE UU anunció que daría prioridad en la acogida a los ciudadanos sudafricanos blancos que, según la Casa Blanca, estaban sufriendo una supuesta "discriminación racial". Algo que no ha sido demostrado, y que el gobierno de Sudáfrica niega.

Los objetivos del presidente

Esta no es la única de las medidas que plantean los republicanos para modificar un programa que fue ideado para dar acogida aquellos que huían de guerras u otras situaciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el Times, funcionarios del Departamento de Estado y Seguridad Nacionalidad presentaron nuevas propuestas a la Casa Blanca entre abril y julio, en las que se recomienda priorizar la entrada de aquellos europeos que han sido "objetivos de la expresión pacífica de opinión en línea, como la oposición a la migración masiva o el apoyo a partidos políticos 'populistas'".

En este sentido, un alto funcionario asegura que el gobierno de Trump se encontraba "monitoreando la situación en Europa para determinar si alguien podría ser elegible para el estatus de refugiado". De igual manera, se recomienda poner el foco en capacidad de adaptación de los solicitantes a la vida en EE UU, y se les indicaría que asistan a clases "historia y valores estadounidenses" y "respeto por las normas culturales".

Los documentos a los que ha tenido acceso el New York Times también vinculan la aceptación de refugiados con "aumento de la diversidad" en el país. Algo que consideran negativo, ya que "ha reducido el nivel de confianza social esencial para el funcionamiento de una política democrática", por lo que, según los mismos, solo debería acoger a "refugiados que puedan integrarse plena y adecuadamente, y que estén alineados con los objetivos del presidente".