Reino Unido sigue las celebraciones de la coronación con fiestas callejeras: "Que Camilla sea reina es estupendo"

El sol, por fin, ha salido en Reino Unido y los británicos han podido disfrutar de él en las decenas de miles de comidas vecinales que se han distribuido por toda la geografía para celebrar la coronación de Carlos III y Camilla. Tras la pompa y la solemnidad de la ceremonia medieval y cristiana en la Abadía de Westminster, los británicos han celebrado fiestas populares en calles y jardines decorados con las banderas de la Union Jack y los retratos del nuevo rey. "Me gusta toda esta parafernalia soy muy “cholula” que me gusta mucho estar con los artistas, eventos...", relata Patricia que ha viajado desde Argentina para visitar a su hijo en Países Bajos y ha decidido aprovechar su estancia en Europa para asistir a la coronación de Carlos III y Camilla. "Me gusta la monarquía y para mí es un asunto que va a parte de la guerra de las Malvinas", responde sobre los roces diplomáticos entre las dos naciones a raíz del conflicto de 1982.

Más de 67.000 "grandes comidas" de barrio han sido registradas en todo el país, según Eden Project Communities, que organizó el evento. Para ellas, los monarcas -que son unos grandes defensores de la comida orgánica y saludable- propusieron elaborar una "quiche de la coronación", una receta vegetariana a base de espinacas, habas y estragón, con leche, queso y huevos. Los británicos están muy apegados a este tipo de celebraciones populares que ya tuvieron lugar durante la coronación de Isabel II en 1953.

Patricia no es ni de lejos la única turista que ha viajado hasta Londres para disfrutar del fin de semana de la coronación. Dung Hoang, de 50 años, ha terminado en Reino Unido la vuelta por Europa que ha hecho con su familia para poder estar estos días de celebraciones en la capital británica. "He estudiado en Londres y quería volver junto con mi familia. La coronación es un buen motivo para haber regresado", cuenta. A él le hubiera gustado que el príncipe Harry hubiera estado en la foto del balcón de ayer. La ausencia de los príncipes Harry y Andrés es uno de los temas que más se comenta en las casas el día después de la histórica ceremonia. También la coronación de la reina Camilla. "Que Camilla sea reina, es estupendo. Se lo merece. Ha estado esperando mucho tiempo y es una de las mayores servidoras públicas", comenta Sally Panton que ha venido de Dorset, al sur de Londres, acompañada de su amiga Jess Howard, para visitar a su otra amiga Bea, que vive en Londres. Bea, reconoce, que para algunas personas es "controvertido" y Jess cree que es un asunto generacional. "Mi madre era muy fan de Diana y piensa distinto", admite, pero "para nosotras han pasado muchos años, casi 40". Las tres dicen que Harry les ha decepcionado. "A mí me solía gustar mucho", comenta Jess, pero "ya no". Guillermo, Kate, Eduard Sophie. "No me gusta que necesite todo el rato la atención mediática", añade Sally. "Creo que ha cargado demasiado contra la familia real británica. No me parece leal".

Más allá de la multitud en las calles, más de 14 millones de telespectadores -en un país de 67 millones de habitantes- siguieron la coronación en los diferentes canales de la BBC, informó la radiotelevisión pública británica. Unas audiencias que ratifican el interés y atractivo que la monarquía sigue manteniendo para los británicos.