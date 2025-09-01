Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, herido en su coche tras ser “embestido por detrás a gran velocidad”

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, resultó herido la noche del sábado en un accidente automovilístico en la Interestatal 93, en Manchester, New Hampshire, según confirmaron este domingo las autoridades estatales y su equipo de seguridad.

Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani, informó que el vehículo en el que viajaba el exalcalde fue “embestido por detrás a gran velocidad”, lo que provocó daños considerables en ambos coches involucrados. Giuliani, de 80 años, sufrió una fractura en la columna torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la pierna, de acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales.

Giuliani fue trasladado a un centro de traumatología cercano, donde permanece bajo observación médica. Ragusa aseguró que el exalcalde se encuentra “en buen ánimo, plenamente consciente y en progreso positivo”.

Según la Policía Estatal de New Hampshire, el accidente se registró la noche del sábado, cuando Giuliani viajaba como pasajero en un vehículo conducido por Ted Goodman, colaborador y portavoz habitual del exalcalde. Goodman también resultó herido, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

El conductor del otro automóvil implicado fue hospitalizado igualmente con heridas leves. Las autoridades confirmaron que, por el momento, no se han presentado cargos y que la investigación sobre las causas del accidente sigue en curso. La autopista permaneció cerrada durante aproximadamente una hora.

Ragusa señaló que, instantes antes del choque, Giuliani había detenido su vehículo para auxiliar a una mujer víctima de violencia doméstica, llamando al 911 y permaneciendo en el lugar hasta la llegada de la policía.

En redes sociales, Andrew Giuliani, hijo del exalcalde, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia: “Sus oraciones significan el mundo. Como hijo, me honra tener un padre que es el tipo más duro que he conocido”, escribió. Ragusa, en otra declaración pública, descartó que el accidente se tratara de un ataque dirigido.