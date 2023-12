Guerra en Gaza: Los combates «casa a casa» en Jan Yunis

Es el día más intenso desde el comienzo de la operación terrestre", dijo este jueves el mayor general Yaron Finkelman, jefe del comando sur del Ejército israelí. También lo dijeron ayer, pero hoy los combates parecen más intensos aún. Además, Hamas comunicó que había matado a 10 soldados israelíes en la ciudad de Jan Yunis, donde israelíes y gazatíes se baten en luchas casa por casa, según se han podido ver en imágenes difundidas desde Gaza.

El extremo de los diez soldados muertos aún no ha sido verificado, Israel no hace públicos los fallecimientos de nadie antes de comunicárselo a sus familiares. Sin embargo, sí han trascendido las muertes de dos soldados hoy, uno de ellos, el hijo de un miembro del gabinete de gobierno y ex jefe del Ejército, Gadi Eisenkot.

Hamás también afirmó en publicaciones en línea que habían destruido total o parcialmente 24 vehículos militares israelíes, que sus francotiradores habían disparado al menos a seis soldados en la ciudad y que ocho soldados israelíes habían sido heridos con bombas antipersona, como la que mató a Gal Eisenkot.

Aún sin poder confirmar la veracidad de estas afirmaciones, da la sensación de que los comunicados de Hamás confirman las afirmaciones del Ejército israelí de la intensidad de este día.

Además, varios clips filmados en Gaza y difundidos en las redes sociales durante las últimas horas muestran cómo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían detenido a docenas de palestinos (que según los informes de la radio pública Kan son sospechosos de pertenecer a Hamás) y que se han rendido a las tropas israelíes en Jabalya y otras áreas del norte de la Franja.

Se ven vídeos y fotografías de hombres en ropa interior, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. En un vídeo, se ve a un grupo de ellos siendo transportado en la parte trasera de un vehículo militar israelí.

El Ejército israelí aún no han comentado sobre estos aparentes arrestos masivos.

Aumento de combustible a Gaza

Israel ha restringido los envíos de combustible a Gaza desde el estallido de la guerra después del ataque de Hamás del 7 de octubre por temor a que ese recurso fundamental caiga en manos de los islamistas. Funcionarios de organizaciones de ayuda humanitaria dicen que la escasez de combustible ha paralizado el sistema de atención médica y obstaculizado las entregas de suministros humanitarios básicos.

Israel enfrenta una presión cada vez mayor por parte de Estados Unidos para aumentar la ayuda a Gaza y tomar nuevas medidas para evitar tantas víctimas civiles.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el aumento de combustible en una votación el miércoles por la noche, después de que Washington exigiera duplicar o incluso triplicar la actual entrega diaria de 60.000 litros de combustible.

Las noticias del Canal 12 citaron estimaciones sin fuentes específicas de que el gabinete de guerra aumentará gradualmente la cantidad diaria de los actuales 60.000 litros a 180.000 litros, de acuerdo con la demanda estadounidense.

Mientras tanto, la emisora ​​pública Kan informó que a partir del jueves se entregarían 120.000 litros de combustible a Gaza diariamente.

Los ministros de extrema derecha, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, votaron en contra de la medida.

Durante semanas, Israel se negó a permitir que entrara combustible en la Franja antes de ceder.

Como parte del acuerdo de tregua de una semana de duración, mediado por Catar y respaldado por EE UU, que comenzó el 24 de noviembre y finalizó el 1 de diciembre, se permitió la entrada de envíos regulares de combustible, lo que, según las agencias humanitarias, no era suficiente.

También se ha sabido que Estados Unidos ha pedido a Israel que permita a su ejército responder a los hutíes, según un informe del "Wall Street Journal". EE UU tiene buques de guerra en la zona y ha derribado ya varios de los misiles disparados contra Israel, mientras que Israel ha interceptado otros.

Citando a funcionarios estadounidenses y de otros gobiernos, el informe dice que a los estadounidenses les preocupa que una respuesta israelí pueda ampliar el conflicto actual.

El lanzamiento de misiles de Gaza no cesa

El ejército israelí ha informado que Hamás ha estado lanzando cohetes desde zonas humanitarias en Gaza.

“Ayer, a las 15:59, los terroristas de Hamás lanzaron 12 cohetes contra civiles israelíes en la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Los cohetes fueron lanzados desde cerca de tiendas de campaña de civiles evacuados de Gaza en Rafá, en el sur de Gaza, y desde al lado de instalaciones de Naciones Unidas”, decía el comunicado militar israelí.

También dijo que “ayer a las 12:52, Hamás lanzó un cohete desde el interior de una zona humanitaria. El cohete falló, poniendo en riesgo a muchos civiles de Gaza”, según el comunicado.

Hamás, en sus comunicados de Telegram, negaba esas acusaciones, así como niega los asaltos sexuales y la violencia contra mujeres y niños el 7 de octubre en las comunidades israelíes fronterizas.