Francia
Mezclaba vino francés y español con gas y lo vendía como champán: un vinicultor, condenado a un año y medio de cárcel
Fraude millonario en la región de Champagne, al noreste de Francia, que involucra vinos españoles
Un tribunal de Reims ha sentenciado al viticultor Didier Chopin, de 56 años, por elaborar y comercializar miles de botellas de champán falsificado. El productor transformaba vinos procedentes de Francia y España en bebidas espumosas, añadiendo aromas y gas para simular champán auténtico.
La condena incluye 18 meses de prisión efectiva, la inhabilitación para dirigir empresas y la prohibición de trabajar en la industria del champán durante cinco años. Su esposa también fue condenada a dos años de cárcel, aunque no tendrá que ingresar en prisión. El tribunal también impuso multas de 100.000 euros a cada cónyuge y de 300.000 euros a su sociedad por apropiación y uso indebido de activos empresariales.
Detalles de la estafa
La investigación reveló que el productor empleaba una mezcla de vinos franceses y españoles a la que añadía gas y aromas artificiales para imitar las características del champán auténtico. Con este método introdujo en el mercado grandes cantidades de botellas fraudulentas, obteniendo beneficios de varios millones de euros y dañando la reputación internacional de la denominación de origen.
Durante el juicio, Chopin alegó problemas financieros, pero los jueces concluyeron que se trataba de un fraude deliberado y prolongado en el tiempo. Tras descubrirse el engaño, huyó a Marruecos, donde fuedetenido por emitir cheques sin fondos y posteriormente extraditado a Francia. Además de la condena por estafa, se enfrenta a un proceso paralelo por acoso y agresiones sexuales denunciadas por cinco exempleadas.
