Mezclaba vino francés y español con gas y lo vendía como champán: un vinicultor, condenado a un año y medio de cárcel

Un tribunal de Reims ha sentenciado al viticultor Didier Chopin, de 56 años, por elaborar y comercializar miles de botellas de champán falsificado. El productor transformaba vinos procedentes de Francia y España en bebidas espumosas, añadiendo aromas y gas para simular champán auténtico.

La condena incluye 18 meses de prisión efectiva, la inhabilitación para dirigir empresas y la prohibición de trabajar en la industria del champán durante cinco años. Su esposa también fue condenada a dos años de cárcel, aunque no tendrá que ingresar en prisión. El tribunal también impuso multas de 100.000 euros a cada cónyuge y de 300.000 euros a su sociedad por apropiación y uso indebido de activos empresariales.

Detalles de la estafa

La investigación reveló que el productor empleaba una mezcla de vinos franceses y españoles a la que añadía gas y aromas artificiales para imitar las características del champán auténtico. Con este método introdujo en el mercado grandes cantidades de botellas fraudulentas, obteniendo beneficios de varios millones de euros y dañando la reputación internacional de la denominación de origen.

Durante el juicio, Chopin alegó problemas financieros, pero los jueces concluyeron que se trataba de un fraude deliberado y prolongado en el tiempo. Tras descubrirse el engaño, huyó a Marruecos, donde fuedetenido por emitir cheques sin fondos y posteriormente extraditado a Francia. Además de la condena por estafa, se enfrenta a un proceso paralelo por acoso y agresiones sexuales denunciadas por cinco exempleadas.