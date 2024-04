El origen del revanchismo de la Rusia de Putin

Tras el atentado terrorista islamista que sacudió Moscú hace quince días, los dirigentes rusos se enfrentan al difícil reto de cómo deshacerse de los millones de inmigrantes musulmanes de los que dependen las empresas locales desde finales de la década de 2010, sin desarrollar un sentimiento de nacionalismo creciente, ya que son conscientes de que en un Estado multiétnico como Rusia esto puede causar muchos problemas. El presidente Vladimir Putin ya ha dicho que «Rusia no es solo para los rusos», y el patriarca Kirill incluso afirma que «todo el mundo sabe que el nacionalismo ruso no existe». Yo diría que detrás de toda esta retórica hay un problema que nunca se ha comprendido del todo fuera de Rusia.

La historia de Rusia ha sido muy diferente de la de las potencias europeas occidentales, no tanto porque las principales zonas del país estuvieran gobernadas durante siglos por los mongoles, sino porque la expansión colonial que había construido su imperio fue administrada en gran parte por el Gran Ducado de Moscovia, incluso antes de que se completara la reunificación de las tierras de la antigua Rus en el siglo XVII. Dado que la expansión imperial precedió a la formación del Estado-nación, el Imperio eclipsó a la nación como fuente principal de la identidad rusa y facilitó así la incorporación de extranjeros a la comunidad de «rusos». En los siglos XVIII y XIX, alemanes étnicos, escoceses, holandeses y franceses conversos a la fe ortodoxa no solo sirvieron a la corona rusa como rusos, sino que gobernaron el país en varias ocasiones, contribuyendo a la expansión imperial.

El problema, que entonces parecía inexistente, surgió a finales del siglo XX, cuando los rusos no parecían tener su Estado-nación. Mientras todas las potencias europeas desmantelaban con éxito sus imperios porque tenían sus identidades nacionales coincidiendo con los territorios metropolitanos, Rusia estaba atrapada por la incertidumbre, ya que todas las fronteras intraimperiales se trazaban arbitrariamente y la propia Federación Rusa estaba formada por docenas de repúblicas étnicas. A diferencia de Francia, España, Portugal, Gran Bretaña e Italia, Rusia carecía de fronteras «naturales» e, insisto, esto se convirtió en la fuente más importante de su resurgente revanchismo: primero, intentó (con cierto éxito) recuperar su «unidad» reconquistando Chechenia, y más tarde intentó (con mucho menos mérito) anexionarse Ucrania. Puede sonar paradójico, pero es la ausencia de nacionalismo ruso lo que ha propiciado el auge del expansionismo ruso.

Si Rusia fuera (o surgiera del colapso soviético) como un Estado-nación más sólido, sin el Cáucaso Norte (donde los rusos étnicos representan solo entre el 1 y el 4 por ciento de la población local) y limitando con Tatarstán, Yakutia y Buriatia (pero no solo) como países soberanos, Moscú tendría la oportunidad de una política exterior mucho más pacífica y eficaz. Un Estado nacional ruso se centraría mucho más en su desarrollo interno y en la preservación de su pueblo (como aconsejó Solzhenitsyn en una famosa ocasión) que en la expansión hacia el exterior. Además, en un Estado así los principios democráticos de gobernanza tendrían muchas más posibilidades que en un imperio o incluso en una federación multiétnica en la que se considerara que la «rusidad» es superior a la diversidad.

Putin entendió todo esto bastante bien cuando ascendió al poder, e inmediatamente comenzó a «privatizar» la «cuestión rusa» inventando un Día de la Unidad del Pueblo en honor a las expulsiones de los polacos de Moscú allá por 1612, y –lo que casi nadie menciona– aplastando a todas las organizaciones nacionalistas rusas entre 2003 y 2009. A principios de la década de 2010, Putin se convirtió en el «único defensor» de la «causa rusa», reunió al Patriarcado de Moscú con la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero y comenzó a financiar a pequeños grupos fascistas que agredían a los liberales creando la terrible imagen de los nacionalistas rusos. Con su retórica pro-rusa, Putin igualó con éxito las ambiciones imperiales del Kremlin con la voluntad del pueblo ruso y ganó una enorme popularidad dentro del país, mientras que muchos de los nacionalistas rusos se encontraron luchando por Ucrania desde 2014, por otro estado nacional europeo, invadido por el bárbaro imperio.

Curiosamente, los liberales rusos, comprometidos con sus valores europeos, condenaron el nacionalismo ruso tan activamente como lo hizo el propio presidente Putin y, por lo tanto, nunca intentaron enfrentarse a él en este campo concreto. Mientras que los rusos son ahora el grupo étnico que más rápidamente disminuye en su propio país, siendo asesinados en Ucrania, exprimidos por las políticas represivas de Putin, privados de atención sanitaria moderna y con una edad de jubilación masculina casi igual a la media de vida de los hombres rusos, la oposición liberal nunca había apelado al sentido de autoconservación de los rusos, tratando de explicar lo perjudicial que resultaba la política de Putin para los rusos étnicos y llamándoles a levantarse contra el Kremlin. Eligiendo tal estrategia, los disidentes se condenaron a sí mismos a seguir siendo una facción política marginal.

Creo en un hecho simple: para dejar de ser un imperio, Rusia no solo debe perder Ucrania, como dijo en una ocasión el famoso Zbigniew Brzezinski, sino que necesita evolucionar para convertirse en un Estado nacional, uno de esos Estados nacionales europeos que no solo sobrevivieron al colapso de sus propios imperios, sino que tuvieron el valor suficiente para construir un «Imperio postimperial» en Europa, donde al menos 10 de los 27 miembros son ahora los Estados que en el pasado comandaron vastos imperios continentales o de ultramar. Sin movimiento nacional ruso en Rusia no hay esperanza para la Rusia «normal».