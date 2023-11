"El paso de los días no ayuda debido a que estamos hablando de secuestrados que son adultos mayores, niños, bebés y personas enfermas"

Netanyahu ha asegurado que no pretende "conquistar" ni "ocupar" la Franja de Gaza, ¿qué pretende el Gobierno israelí tras la ofensiva, un gobierno civil?

Acorde a los diversos análisis y contexto actual, el día después ideal para Israel deberá de verse sin Hamás. No sabemos cuánto tiempo durará, pero Hamás no será parte de la ecuación. La Franja de Gaza gradualmente deberá de ser una entidad controlada por un gobierno civil que no tenga intenciones de aniquilar a Israel. Israel querrá mantener el control del territorio de manera temporal hasta que otra identidad pueda tomar control.

La Franja de Gaza podría quedar en control de la ANP pero se necesitará que la comunidad internacional sean socios, a nivel político, humanitario, económico y social. La ANP hoy no tiene la capacidad de controlar un territorio y una población tan compleja. La factibilidad de dicha transición dependerá del nivel de seguridad y el involucramiento de otros cuerpos políticos internacionales. Los resultados de esta guerra serán clave para entender de que manera se podrá reconstruir Gaza e Israel tiene que empezar a pensar en el día de después y cual será su papel a corto y largo plazo.

Irán ha señalado que ve "inevitable" una expansión del conflicto fuera de Gaza ante la "creciente agresión" de Israel, ¿qué supondría una agresión directa de Irán para Israel? ¿Temen esta expansión?

Las amenazas de Irán contra Israel no son nuevas. Por decenas de años ha sido una de las preocupaciones de seguridad que más preocupan al mundo occidental, especialmente a EUA. El programa nuclear de Irán siempre fue una preocupación para Israel debido que si se desarrolla exitosamente esto podría representar una amenaza existencial para Israel. Desde esos días ha comenzado una carrera nuclear en Oriente Medio que hasta el momento solo se ha quedado en amenazas. Un conflicto como el iniciado el 7 de octubre con el ataque de Hamás contra Israel. Pone en riesgo la estabilidad regional más que nada porque Irán acoge a varias organizaciones terroristas en la región y pueden activarse en este momento. Por lo menos dos de estas organizaciones están atacando directamente Israel por otros frentes, Hizbulá en la frontera con Líbano y los hutíes que han lanzado cohetes y otros artefactos hacia Israel desde Yemen. Si Irán quiere comenzar un conflicto directo con Israel los más probable es que otros países se involucren en el conflicto, específicamente Estados Unidos, que ha movilizado barcos militares al Golfo Pérsico como símbolo de disuasión especialmente frente a las posibles acciones de Irán.

El director de la CIA, William Burns, y el jefe del Mossad, David Barnea, se han reunido en Doha para abordar la liberación de los rehenes. Tras las pausas de cuatro horas, ¿liberará Hamás a los secuestrados? ¿Hay progresos en este sentido?

Tenemos que recordar que la negociación se está llevando a cabo en un escenario con niveles de complejidad nunca antes vistos. Las negociaciones en general se basan en algún nivel de confianza entre las partes. Israel en estos momentos no se puede dar el lujo de confiar o ceder ante Hamás después de los ataques terroristas del 7 de octubre. Si se llega a algún tipo de acuerdo para liberar a los secuestrados el precio para Israel será muy alto.

Es difícil saber cómo progresan las negociaciones. La situación es increíblemente sensible, y el paso de los días no ayuda debido a que estamos hablando de secuestrados que son adultos mayores, niños, bebés y personas enfermas, la presión es altísima.

Otra gran preocupación es que no se sabe si todos los secuestrados están solo en manos de Hamás o en manos de civiles de Gaza que también se infiltraron el 7 de octubre lo que complica mucho esta cuestión.

El ejército de Israel se encuentra dentro de la Franja de Gaza para tratar de aniquilar al Hamás teniendo también cómo prioridad que en este territorio hay más de 235 israelíes secuestrados que en su mayoría civiles.

Los secuestrados es el tema más complejo en este conflicto, pone a Israel en un dilema moral enorme y es por eso que la operación militar en la Franja de Gaza se está realizando de forma cautelosa y no masiva.

La comunidad internacional podría aportar más en este tema especialmente el Comité Internacional de la Cruz Roja que podría poner más presión para adelantar la liberación o por lo menos presionar para que Hamás permita que puedan visitar y ver que los rehenes se encuentran bien. Es parte de su mandato.