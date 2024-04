China mete el dedo en la herida de la explosión del gasoducto Nord Stream

En septiembre de 2022, los gasoductos Nord Stream diseñados para transportar gas natural desde Rusia a los mercados europeos resultaron dañados por una serie de explosiones bajo el Mar Báltico, cerca de Suecia y Dinamarca. Todas las partes entendieron que se trataba de un acto de sabotaje para deteriorar las relaciones económicas y diplomáticas entre Moscú y Berlín, principal cliente del gas ruso, en el contexto de la guerra de Ucrania.

Las autoridades de Dinamarca, Suecia, y también de Alemania, decidieron iniciar investigaciones por separado. Sin embargo, un año y medio después del incidente no hay conclusiones importantes. En febrero pasado, Suecia decidió cerrar la investigación por falta de jurisdicción, y pocos días después las autoridades de Dinamarca también dieron el carpetazo al caso. "No hay base para continuar con los procedimientos penales en Dinamarca", dijeron la policía de Copenhague y el servicio secreto danés.

Las investigaciones de los dos países llegaron a la conclusión de que había sido un acto de sabotaje, pero no contenían más información sustancial ni avances concretos, lo que ha generado en algunos ámbitos más especulaciones sobre el origen de las voladuras. Actualmente, solo Alemania continúa investigando y lo hace con documentos aportados por los otros dos países. Lo cierto es que se desconoce aún qué país orquestó este ataque. Ucrania negó desde el principio cualquier implicación, al igual que Rusia.

Qué dicen las aseguradoras

A todo ello hay que sumar la negativas de dos compañías de seguros londinenses que no quieren hacerse cargo de los daños, ya que sospechan que la explosión pudo haber sido provocada por un gobierno. Nord Stream AG, la empresa propietaria, presentó una reclamación contra sus aseguradoras para ser indemnizada por los daños sufridos. Según la prensa alemana, la disputa asciende a más de 400 millones de dólares. Pero tanto Lloyd’s como Arch, las dos compañías de seguros, no quieren pagar porque creen que se trata de un acto de sabotaje patrocinado por un gobierno. Consideran que los daños causados ​​por conflictos militares no están asegurados.

Según el medio digital independiente Scheer Post, los daños causados ​​a los gasoductos Nord Stream ascenderían a entre 1.200 y 1.350 millones de dólares. El medio cita al ingeniero sueco Erik Anderson, que dirigió la primera expedición de investigación privada al lugar de la explosión. Anderson considera que la justificación de las aseguradoras es su "intento desesperado de encontrar una excusa para no tener que cumplir con sus obligaciones indemnizatorias".

China protesta en la ONU

Hace unos días, Geng Shuang, representante de China ante Naciones Unidas, pidió una investigación internacional dirigida por la ONU sobre las explosiones. Geng dijo al Consejo de Seguridad que "es lamentable que todavía no se haya llegado a ninguna conclusión". "Con la situación actual, uno no puede evitar sospechar que hay una agenda oculta detrás de la oposición a una investigación internacional, al tiempo que lamenta el posible encubrimiento y la pérdida de cantidades de pruebas convincentes", dijo Geng.

Quiénes son los sospechosos

Investigaciones periodísticas en Alemania pusieron el foco en el barco Andrómeda tripulado por un comando de seis personas que supuestamente tenían conexiones con Ucrania. Meses antes de los ataques, el servicio de inteligencia militar holandés recibió una advertencia: seis personas querían sumergirse desde un pequeño barco hasta las tuberías del Nord Stream y volarlas; según la información, eran ucranianos. El Washington Post informó que los planes de sabotaje se llevaron a cabo sin el conocimiento del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pero sí bajo el mando del entonces jefe del Estado Mayor ucraniano, el general Valerii Zalushny, un extremo rechazado por Kiev.

La policía federal alemana registró el velero Andromeda y hallaron en su interior rastros de explosivos HMX (también conocido como octógeno, usado en la producción de cargas de perforación de pozos de petróleo). Era el mismo tipo de explosivo al encontrado en las grandes tuberías subacuáticas donde se produjo la voladura.

El experto marino Göran Swistek dijo que se necesitaron al menos 40 kilogramos para cada uno de los puntos en los que se registró una explosión.

Qué pasó con el gasoducto Nord Stream

El Nord Stream 2 fue motivo de controversia durante años. Pese al invasión de Crimea por parte de Moscú en 2014, Alemania, junto con Rusia, siguió adelante con la construcción de esta infraestructura. Estados Unidos y los países del este de Europa, como Polonia y Ucrania, fueron muy críticos con la posición alemana de seguir confiando su seguridad energética a Vladimir Putin con un nuevo gasoducto que completaba al Nord Stream 1.

En septiembre de 2022, en medio de las tensiones geopolíticas en torno a la invasión rusa de Ucrania y a la crisis del gas en Alemania y Europa, varias explosiones abrieron agujeros en las enormes tuberías en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, tendidos en el fondo del Mar Báltico. Todos los derrames se produjeron en aguas internacionales, dos de ellos en las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca. Fue, sin duda, un caso de sabotaje cuyo trasfondo aún se sigue analizando.

Cuando Occidente impuso sanciones a Rusia como medida de presión por la guerra de Ucrania, Moscú detuvo el envío de gas a través del Nord Stream 1. En ese momento, todavía no había entrado en funcionamiento el Nord Stream 2, reciente construido en una empresa conjunta entre Rusia y Alemania.