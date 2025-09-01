Rusia utilizaría a la Iglesia Ortodoxa para extender su influencia en África

Si no es con la espada será con la Cruz, o con las dos a la vez. Rusia no parece detenerse en nada para tratar de expandir su influencia en África. "El poder de la fe en la geopolítica: La Iglesia Ortodoxa Rusa está expandiendo su influencia en África a una velocidad asombrosa. Pero, ¿es una misión puramente espiritual o una estrategia de poder blando de Rusia en el continente?", se pregunta Sahelintel en su canal en X.

Un asunto, sin duda, preocupante, ya que los intentos de implantar una fuerza militar, el África Corps en sustitución de los desprestigiados mercenarios de Wagner, no parece dar los resultados apatecidos por la estrategia diseñada por Putin. Cada día son mayores y más mortíferos los ataques que sufren los integrantes de esta unidad, que suele actuar junto con militares de los ejércitos locales. Como lo que realmente interesa es el poder económico que se deriva de los recursos minerales que se explotan en el continente, todos los medios valen y el de la iglesia es uno más, sobre todo cuando, como se ha demostrado en el caso de la guerra de Ucrania, no se opone a los planes del jerarca ruso.

¿Cómo lo logran? A través del poder blando. El Exarcado se centra en la labor social: construir escuelas para huérfanos, ofrecer ayuda y ganarse la lealtad de las comunidades locales. Un sacerdote incluso admitió que la iglesia atrae a creyentes del islam y el catolicismo, añade el digital. "Las implicaciones: Este rápido avance demuestra una estrategia clara de Rusia para ganar una influencia cultural y política en un continente de creciente importancia estratégica, usando la religión como un vehículo para su agenda".