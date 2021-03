El precio por el que el Sevilla estaría dispuesto a vender a Koundé según la prensa británica

El fichaje de Upamecano por el Bayern de Múnich ha convertido al defensor del Sevilla en el futbolista más codiciado del mercado para aquellos equipos que aspiraban a hacerse con el central del Leipzig. Tras quedarse con las ganas de reforzar su zaga con Upamecano, el Manchester United y el PSG han puesto en su punto de mira a Jules Koundé, aunque su elevado precio, 90 millones de euros, habría llevado al primero a lanzarse a por Pau Torres, del Villarreal.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El Sevilla podría aprovechar la situación económica del Feyenoord para fichar a Orkun Kökcü

Y es que el internacional español tiene una cláusula de 65 millones. No obstante, según la prensa inglesa, el fichaje de Jules Koundé podría resultar todavía más asequible que el de Pau Torres. Según The Sun, el Sevilla estaría dispuesto a aceptar una cifra cercana a los 60 millones de euros por el francés. Dicha rebaja volvería a meter de lleno en la puja al Manchester United, que está dispuesto a duplicar a Jules Koundé el sueldo que actualmente percibe en el Sevilla. También podría sumarse a la pujar por el central el Real Madrid, que sigue sin renovar a Ramos y tiene intención de escuchar ofertas por Varane. Sin embargo, el cuadro merengue no alcanzaría, en ningún caso, una cantidad tan elevada por Jules Koundé ya que necesita liquidez para fichar a Haaland o a Mbappé este verano. Eso sí, podría ofrecer a Isco al Sevilla para rebajar su precio.

La oferta del Manchester City por Jules Koundé que rechazó el Sevilla

Aunque el precio con el que el Sevilla habría tasado a Jules Koundé según la prensa inglesa no deja de ser sorprendente, especialmente si se tiene en cuenta que el Manchester City ofreció por él 55 millones de euros, el club de Nervión ha reconocido que tiene que vender antes de que finalice el presente ejercicio. Aunque otro futbolista con muchas novias sería Youseff En-Nesyri, el Sevilla tendría intención de renovar a éste para poder elevar su cláusula por encima de los 60 millones, por lo que Jules Koundé podría ser el sacrificado para cuadrar las cuentas del equipo andaluz.