El guiño de Rafa Mir al Valencia

El Huesca no ejercerá la opción de compra que tiene sobre el delantero de 23 años que es de 12 millones de euros. Aún así el Wolverhampton buscará aprovechar la gran temporada de Rafa Mir en LaLiga Santander para hacer caja por él, por lo que su regreso al Valencia es una opción.

De momento el murciano ha sido relacionado con el Sevilla, con el Betis, que estaría dispuesto a incluir a Loren Morón en la operación, y con el Atlético de Madrid. No obstante, la prensa valenciana no descarta su regreso al club de Mestalla. Y es que, el pasado 3 de abril un seguidor del conjunto che trasladaba el siguiente mensaje a Rafa Mir a través de Twitter: “Es una pena que el Valencia te haya dejado escapar. Desde siempre he dicho que eres bueno y que eres un gran delantero y así lo estás demostrando partido a partido”.

Rafa Mir no descarta volver al Valencia

Por su parte, el atacante, respondió: “¡Tengo 23 años y mucho cariño al club que me formó como jugador! Veremos en el futuro”. Consciente de la repescusión que tendría su contestación, Rafa Mir terminó borrando dicho comentario.

Cabe señalar que el Valencia deberá vender este verano para ingresar 26 millones, y por más si quiere tener la opción de reforzarse. De lo contrario deberá hacerlo a base de jugadores cedidos o libres. Aún así, podría hacer un esfuerzo por Rafa Mir tras este guiño dado que se trata de un futbolista asequible que está llamado a seguir revalorizándose.