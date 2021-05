Javi Martínez quiere jugar en el Athletic

Tras despedirse del Bayern de Múnich, el centrocampista de 32 años ya es libre para comprometerse con un nuevo equipo, al que llegaría a coste cero. Precisamente porque su fichaje no supondría desembolso alguno, en Asia, en Estados Unidos y en Australia están dispuestos a tentar a Javi Martínez con un suculento salario. Sin embargo el navarro esperará un movimiento por parte del Athletic, club al que le gustaría regresar.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el conjunto navarro ya intentó su fichaje en el mercado invernal, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo. Ahora Javi Martínez quiere firmar por el Athletic y Marcelino García Toral quiere reforzar su centro del campo con Javi Martínez, por lo que ambas partes parecen condenadas a entenderse. Además, el dinero no será un obstáculo en esta ocasión.

El Athletic quiere a Javi Martínez y a Jon Moncayola

Además de a Javi Martínez, Marcelino quiere incorporar a un segundo futbolista en su demarcación y el elegido para ello es Jon Moncayola. No obstante su contratación resultará más complicada ya que Osasuna solicitará los 12 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Por otro lado el cuadro rojillo está tratando de renovar al centrocampista de 22 años ya que, además del Athletic, el Atalanta y equipos de la Premier y de la Bundesliga están tras sus pasos. Precisamente por lo complicado que puede resultar fichar a Jon Moncayola, el conjunto vasco deberá darse prisa si quiere asegurarse a Javi Martínez.