Estas son las sandalias planas más cómodas de Mango que te van a solucionar cualquier look (y Rocío Osorno lo sabe)

El tiempo no acompaña y el verano de la nueva normalidad está a punto de llegar, y nosotras ya hemos fichado las sandalias más exitosas de los meses de sol, es decir, que no te quitarás en todo el verano. Son cómodas, originales, y, lo mejor de todo, totalmente low cost. Las sandalias nos las ha descubierto Rocío Osorno y son de Mango. ¿No te parecen ideales?

Y además de en negro, también están disponibles tanto en color vainilla. Un calzado muy sencillo, que gracias al toque del lazo en la parte inferior consigue resaltar cualquier look que llevemos, ya sea unos pantalones largos con camiseta básica como hace Rocío, unos shorts, una falda o un vestido. ¡La compra perfect! ¿Precio? cuestan 29,99 €.