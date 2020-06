Tamara Falcó nos sorprende con este precioso conjunto de flores que parece de Alta Costura...¡Pero es de Inditex!

Hay prendas que inspiran, prendas que son una noche de verano por si solas. Y Tamara Falcó nos sorprendió anoche con este conjunto que inspira a todo ello y que parece sacado de una pasarela de Alta Costura, pero no, es de Stradivarius. ¿Estáis flipando, no? Nosotras también. Cuando vimos que decía en sus stories que era de la marca de Inditex, pensamos que era una broma de Tamara. Pero no, fuimos rápidamente a buscarlo y ahí estaba. Y como compartir es de guapas, aquí os lo traemos. ¿Cuanto va a tardar en agotarse?

Es el típico conjunto con el que puedes ir a cenar en verano a la playa, a un evento o incluso a una boda. Y todo el mundo se pensará que es de marca. Se trata de esta falda midi estampado floral y cierre frontal con botones y mucho volumen. ¿Su precio? 25,99€ y está disponible en S,M y L.

Una falda que tiene su top drapeado de flores conjunto. ¡Eso sí, está a punto de agotarse! Un diseño crop top con escote corazón, manga larga abullonada y el mismo (y precioso) estampado que la falda. ¿Su precio? 25,99€. ¡Gracias, Tamara!