Paula Echevarría se apunta a las botas de agua de Stradivarius que son un clon de las que agotó Sara Carbonero de Zara

No hay día que Paula Echevarría no nos deje un lookazo que querer copiarle y siempre siguiendo las tendencias. Y este domingo no podía ser menos. Y es que la actriz se ha apuntado a la tendencia de las botas de agua, en su caso de Stradivarius, que son un clon de las botas de agua de Zara que agotó Sara Carbonero. ¿Quieres ver como las ha combinado Paula?

Paula Echevarría en sus Stories de Instagram.

Estamos hablando de esta maravilla de bota plana engomada que te va a acompañar todo el otoño. Una bota plana engomada de color verde caqui con caña alta (perfecta para bajitas) y suela track. ¿Su precio? 45,99€. Unas botas de agua que Paula Echevarría ha combinado con un vestido de punto de estilo jersey y cuello alto de Primark, un abrigo de Mango en tono verde como las botas y un bolso de Dior.