El pantalón de punto más cómodo y calentito para llevar este 2021 una y otra vez lo tiene Lucía Bárcena (y no vas a poder resistirte a él)

Si eres tan fanática de las prendas de punto para estar en casa y teletrabajar como para crear atractivos looks de oficina (atrás quedo el tiempo en el que únicamente el traje de chaqueta era adecuado para ello) puedes estar tranquila porque este 2021 seguirán siendo la opción más repetida. No lo decimos nosotras, también Zara, Mango, Uterqüe... ¡y nuestras influencers más populares!

Hoy mismo ha sido la madrileña Lucía Bárcena la que ha puesto el foco en este tejido tan gustoso y calentito con un estilismo donde él, el punto, es el gran protagonista. Y claro, ha sido verlo y querer fichar todas y cada una de sus prendas. Después de este 2020, no hay nada que nos vuelva más locas que un outfit con la comodidad por bandera.

Para un perfecto look de sábado, Lucía ha optado por clásica camisa con estampado a rayas en blanco y azul de Mango, un básico en cualquier armario, un perfecto chaleco de punto en tono gris y pantalón ancho a conjunto, ambos de la nueva colección de Parfois. Ha sido precisamente esta última elección la que más ha llamado nuestra atención, no solo por lo favorecedor que resulta este diseño sino por la funcionalidad y versatilidad que ofrece. Después de ver este atractivo pantalón de punto nos hemos imaginado multitud de looks con él como protagonista...

¿Lo mejor? Acaba de aterrizar en la web y sigue disponible en todas las tallas por 25,99 euros. ¡No lo dejéis escapar!

Parfois

Pantalón ancho de punto de Parfois (25,99 euros)