Di sí al abrigo blanco este invierno como ya han hecho Jennifer López o Tamara Falcó: la nueva alternativa a los clásicos negros y grises

Atrás quedaron los tiempos en los que vestir de blanco más allá de la época de sol (o del día de la boda) era un grave error. Hace varias temporadas que este elegante y sofisticado tono se instauró en nuestros armarios de invierno para darles luz, sobriedad y sobre todo estilo. Pocos colores son capaces de ello. Protagonizando blusas, vestidos, prendas de punto -tan clásicas en esta época-, pero sobre todo abrigos. ¿Alguien imaginaba hace una década que un plumífero o una gabardina en blanco podría ser vital? Ahora, lo es.

No hay insider, y si la hay no hemos dado con ella, que no cuente por lo menos con un abrigo blanco para hacer frente a estos duros días de frío. Desde Paula Echevarría a Tamara Falcó o Sara Carbonero, todas ellas, grandes referentes para la sociedad actual, han apostado por ellos para darle un giro a sus elecciones de invierno. Además de versatilidad, cuenta con el poder de levantar hasta los momentos más grises.

Opciones de paño o lana son sin duda las más repetidas por las amantes de la moda aunque plumíferos, estrellas de la temporada, o diseños de efecto pelo tampoco faltan en nuestro feed. ¡El blanco ha invadido Instagram! De la mano de negros, grises e incluso tonos tierra o estampados más atrevidos, el abrigo blanco combina con absolutamente todo nuestro armario, ahí reside la fórmula de su éxito.

No esperes más y hazte con el abrigo que triunfa en Instagram: el blanco. Aquí dejamos algunas opciones, muy dispares, para que puedas sumar al armario aquella que más se adapte a ti.

Abrigo oversize efecto pelo de Zara (39,99 euros)

Zara

Anorak plumón de Mango (69,99 euros)

Mango

Abrigo blanco reversible de Maje (395 euros)

Maje

Abrigo botonadura sencilla de H&M (49,99 euros)

H&M

Abrigo mezcla de lana de Guess (199,90 euros)