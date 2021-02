Trucos de moda para mujeres bajitas para acertar con tus próximos looks de oficina y olvidarte de los tacones (y de perder centímetros)

Son muchas las que después de meses de teletrabajo han regresado a la oficina -ya sean días o semanas alternas o en grupos reducidos de trabajo-, un hecho que más allá de aliviar, “sociabilizar” es uno de los deseos más repetidos por la población (siempre que se tomen todas las medidas sanitarias vigentes), vuelve a producirnos auténticos quebraderos de cabeza: ¿y ahora qué me pongo? En este tiempo, ha sido la funcionalidad y el confort lo que ha primado en nuestros estilismos (para estar en casa) pero volvemos a salir y esa debe ser la excusa perfecta para dar rienda suelta a la creatividad, dejarnos llevar por las tendencias, elegir de nuevo zapatos de infarto, accesorios que tenías en el fondo del armario...

Aunque no es tan sencillo, este tipo de looks working girl siempre han sido muy problemáticos, no tanto por elegir las prendas idóneas sino porque estas no nos sumen años ni sean un problema con nuestra altura. No chicas, no es obligatorio llevar zapatos de tacón a la oficina para ver nuestra figura estilizada, existen tips realmente efectivos que pueden evitarnos. Si todavía no sabes de lo que hablamos, sigue leyendo.

Blazer sí, pero con cinturón

Una forma rápida de marcar la cintura y lograr una silueta más estilizada

Dejar a la vista el empeine y el tobillo

Elegir pantalones tobilleros o con abertura en la parte delantera puede ser de gran ayuda para lograr el efecto visual requerido, y a la vez un look de oficina ideal.

Pantalones o faldas de tiro alto

Es el tip más repetido y posiblemente el más efectivo. El tiro alto beneficia a cualquier mujer pero a aquellas con una altura inferior de la media española, todavía más.

¿Piernas a la vista? Decimos sí

Faldas, bermudas, clásicos little black dress... Dejar que tus piernas se vean puede ser un comodín para “sumar un par de centímetros” a tus estilismos.