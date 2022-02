Georgina Rodríguez ha traído de vuelta a nuestras vidas los anillos de plástico y nosotras nos declaramos fans de ellos

El controvertido documental/reality de Gerogina Rodríguez para Netflix ha dejado huella en más de un sentido. Y es que puedes amarlo u odiarlo, pero lo que es seguro es que no ha dejado a nadie indiferente. Las críticas, tanto buenas como malas, los múltiples análisis sobre cada una de las frases de la novia de Cristiano Ronaldo, sus rutinas y por supuesto sus looks han sido motivo de un minucioso estudio, y nosotras no queremos ser menos.

En cuanto el estilismo de Geo, como la llaman sus amigos, ella misma se ha declarado fan absoluta de la comodidad y de los chándal, dando un giro radical sin embargo a la hora de pisar una alfombra roja y apostando por trajes hechos a medida para ella creados por diseñadores de alta costura. Pero más allá de la ropa hay algo en lo que la empresaria muestra especial predilección, los complementos.

Si todas sufrimos una especie de síndrome de Stendhal fashion al ver su armario repleto de bolsos de Hermès, (nunca habíamos visto tantos colores del mítico Birkin juntos), que nada tiene que envidiar al de Kim Kardashian, el resto de sus accesorios no se queda atrás. Gafas de sol, pañuelos de firmas de lujo o joyas de diseño que parecen sacadas directamente de la famosa colección de Elizabeth Taylor. Por eso una de las cosas que más nos sorprendió es ver a la de Jaca cayendo rendida ante los encantos de una colección de coloridos anillos de plástico. Aunque los que elegía Giorgina rondaban los 100 euros (un precio bastante elevado si tenemos en cuenta que se pueden encontrar en el chino por dos euros) nosotras hemos visto que esta elección ha supuesto un tsunami en cuestión de moda que ya se empieza a reflejar en todas las tiendas.

Pack anillos arcilla joyas, de Zara (9,95 euros)

Pack anillos arcilla joyas, de Zara FOTO: Zara

Pack de 7 anillos de resina en varios colores, de Pull & Bear (7,99 euros)

Pack de 7 anillos de resina en varios colores, de Pull & Bear FOTO: Pull & Bear

Pack de tres anillos de plástico en colores pastel, de Monki (6 euros)

Pack de tres anillos de plástico en colores pastel, de Monki FOTO: Monki

Conjunto de anillos sello esmalte, de Parfois (5,99 euros)

Conjunto de anillos sello esmalte, de Parfois FOTO: Parfois

Pack de 2 anillos en tonos azules, de H&M (7,99 euros)

Pack de 2 anillos en tonos azules, de H&M FOTO: H&M

Dándonos una vuelta por algunas de nuestras tiendas de cabeceras hemos encontrado que mucho antes de llegar la próxima primavera, estos coloridos anillos empiezan a inundar por todos lados. De resina, arcilla o plástico, la premisa siempre es la misma: que sean grandes y sobre todo muy muy coloridos.