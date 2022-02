Seis peinados que necesitan las mujeres de 50 y 60 años para una melena con volumen y brillo

Si has pensado en un cambio de look y todavía estás meditando qué recogido será el mejor, para ese evento que tanto estabas esperando, no pierdas detalle. Hemos seleccionado seis peinados que quedan fenomenal para mujeres de 50 y 60 años. Están creados para mejorar las facciones y potenciar un efecto rejuvenecedor en el rostro. Eso sí, hay cortes de pelo que sientan bien a cualquier edad como el pelo bob, pixie, mullet o la melena larga. Todos son cambios que añaden al momento matices frescos y modernos. ¡Nos encantan!

Cuando se entra en la década de los 50 o 60, suele ser más complicado escoger el peinado, pero suele estar determinado por miedos o complejos. Es buen momento de salir de la zona de confort, y apostar por un corte diferente, pero que te haga sentir segura y cómoda. Al igual que en la moda, no te tienes que sentir disfrazada.

Seis peinados para mujeres de 50 y 60 años

Melena larga

El cabello largo sienta bien a cualquier mujer, da igual la edad que tenga. No importa que tengas el pelo rizado o liso, una melena larga añade un efecto rejuvenecedor al momento. Nosotras nos decantamos por el corte a capas y desfilado.

Corte bob con base recta

Carmen Lomana o Carmen Gimeno son dos mujeres, de diferentes estilos, pero que les une un mismo peinado: el corte bob con base recta. Es la mejor muestra de que la edad es un número, y sí apuestas por este peinado, añade un degradado en el lateral. Además, pide a tu peluquero un flequillo abierto como el de Rocío Osorno.

Pelo midi

Jennifer López con melena midi. FOTO: GTRES

Una de las tendencias que mejor se adapta a cualquier tipo de rostro es el corte midi. Es la opción preferida por mujeres, que no quieren cortar mucho su cabello. Es la mejor elección para un peinado que no es ni corto, ni largo. ¿Quién lo llevó así y fue una auténtica revolución? Jennifer López.

Corte Shag

La actriz Jane Fonda en los premios Glamour Mujer del Año 2019 en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 11 de noviembre de 2019. FOTO: Evan Agostini GTRES

¿Por qué no escoger el shag a los 50 o 60 años? Muchas mujeres han apostado por un cabello atrevido, si no mira cómo queda de bien Jane Fonda. La actriz luce su melena sin renunciar a su color natural, y nadie puede negar, que siempre está elegante.

Pixie

La actriz Sharon Stone durante el 17º Festival de Cine de Zúrich en Kino Corso el 25 de septiembre de 2021 en Zúrich, Suiza. FOTO: Glories Francois/ABACA GTRES

Sharon Stone es la mujer que mejor lleva el corte pixie. La actriz apuesta por un corte más ligero por arriba y corto por los laterales. Desde hace tiempo, suele incluir este peinado en sus increíbles looks de alfombra roja.

Cabello corto

La actriz Jamie Lee Curtis en la sesión fotográfica de la promoción cinematográfica 'Halloween Kills' durante la 78° edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el miércoles 8 de septiembre de 2021. FOTO: Alberto Terenghi/Venice2021 / IP GTRES

Si eres de las mujeres que no quieren renunciar a las canas, el corte de cabello tiene que ser corto. Al llevar el color natural, necesita más cuidados. Por lo tanto, el mejor peinado y el más cómodo para llevarlo bien a cualquier sitio es corto o bien estructurado.