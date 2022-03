María Pombo nos desvela cual es su vestido favorito de Tipi y ahora vuelve a estar disponible

Tenemos que reconocer que el denim o tejido vaquero es uno de nuestros favoritos. No importa la época del año en la que nos encontremos, ni tampoco la prenda que sea, todas nos encantan. Ayer mismo veíamos como Vicky Martín Berrocal era capaz de transformar un serio traje sastre en algo totalmente actual gracias a una sencilla camisa de este material. O como siempre podemos recurrir a nuestros jeans favoritos para salvar cualquier día de los que no sabemos qué ponernos. Y no importa el color, desde el azul más clásico hasta el eterno negro pasando por colores más originales, como el verde que ha lucido recientemente Victoria Federica, todos son una buena idea.

Pero no solo de pantalones vive el denim, también de cazadoras, faldas, y por supuesto vestidos, una de las prendas a las que quizás menos recurrimos pero que siempre que lo vemos consigue levantarnos algún suspiro. Algo que nos acaba de pasar al ver el último look de María Pombo y su bonito diseño de su firma Tipi Tent, que junto a su otra marca Name The Brand no para de darle alegrías y prendas virales en Instagram que se agotan en apenas unos días desde su lanzamiento. Eso mismo había pasado con el vestido que hemos podido ver en uno de sus Stories más recientes, y que ante el gran éxito han decidido reponer de nuevo. En color negro lavado, corto, y mangas abullonadas con un toque muy ochenteno que es perfecto para llevar ahora acompañado de botas y botines cowboy, como nos suguieren en la propia web de la firma.

María Pombo con vestido vaquero de Tipi Tent FOTO: @mariapombo

Vestido Denim Negro, de Tipi Tent (59 euros)

Vestido Denim Negro, de Tipi Tent FOTO: Tipi Tent

Sin duda todo un fondo de armario que ya nos vemos luciendo con medias en invierno y hasta con alpargatas en verano. Pero si quieres apostar por otro color, también podrás encontrarlo en beige.