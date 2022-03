Cómo llevar vaqueros bicolor y cuáles son los imprescindibles en el armario

Las tendencias van y vienen, pero si hay una que resiste a todas las demás es sin ninguna duda: el vaquero bicolor. Durante estos meses, hemos visto el vaquero verde de Victoria Federica, el jean lila de Carmen Gimeno o a Sara Carbonero con un denim acampanado. Todos estos modelos nos han enamorado al momento, eso sí, si tenemos que decantarnos por un pantalón que sea original y diferente es el bicolor. Un ejemplo es el pantalón que llevó Sara Baceiredo, que consiguió con tan solo una prenda un look 10. Y nosotras queremos seguir sus pasos.

En la próxima primavera/verano 2022, una de las tendencias que todas vamos a seguir es el vaquero bicolor. La clave es saber cómo combinar esta prenda, y por supuesto, saber que al momento añadirás un toque de atrevimiento a cualquier conjunto.

Puede ser que no lo recuerdes, pero Victoria Federica en la última edición del Festival Starlite llevó ya un vaquero bicolor. Ella escogió una blusa blanca de estilo romántico y unas zapatillas. Fue viral su look y también el baile que se marcó con Omar Montes.

Los vaqueros bicolor, al parecer, este año han vuelto con mucha fuerza y si todavía no tienes uno, te aseguramos que en un par de semanas tendrás varias opciones en el armario. Cuando descubras cuáles son los más solicitados, necesitarás esta prenda. No obstante, podrás pensar que son lo sirven para un sábado noche o un festival, pero no es así. Combinan con prendas de tonos neutros e incluso, apuesta por añadir estampados.

¿Cuáles son los vaqueros bicolor más bonitos? No pierdas detalle de la siguiente lista de compras seguras que hemos realizado. Todos son jeans de marcas de confianza, e incluso de alguna firma nueva. Por cierto, hay una característica en común entre todos los pantalones, que seguro que acabas adivinando cuál es.

Antes de comenzar a comprar todos los vaqueros bicolor que hemos encontrado, tienes que saber cómo combinar. Primero de todo tener un básico y segundo una chaqueta con estampado. De esta manera, un día tendrás un look más informal y otro día, un conjunto atrevido.

VAQUEROS RECTOS (60,00 €)

Pantalón bicolor de algodón FOTO: Monki

PANTALÓN VAQUERO BICOLOR (39,99 €)

Vaquero bicolor en color denim clásico. FOTO: springfield

VAQUERO RECTO DENIM ECO (87,5 €)

Vaquero bicolor con corte levemente acampanado. FOTO: claudie pierlot

VAQUERO ESTAMPADO BICOLOR (35,00€)

Vaquero bicolor de pernera recta. FOTO: TOPSHOP

PANTALÓN VAQUERO RECTO (26,50€)

Vaquero bicolor rosa y denim. FOTO: Kling

Son perfectos para los fans del vaquero e incluso en verano. Todos estos modelos bicolor, tienen tres características en común: talle alto, elásticos y explosión de color. Tener una prenda así en el armario, te asegura tener un básico para mucho tiempo. A todo el mundo le sientan bien, combina con todo y valen tanto para un look informal como más sofisticado.