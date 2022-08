Prepárate para la Feria de Málaga con este vestido de volantes de Paula Echevarría con el que podrás ser la mejor vestida (y sin traje de flamenca)

Una noche de verano no es lo mismo sin un look de Paula Echevarría. La influencer no deja de sorprendernos cada día con looks irresistible que desearemos combinar durante todos los días del verano. Primero fue su look para el bautizo de su hijo Miki, después un irresistible vestido de invitada con el que serías la envidia de toda la boda, la pasada semana, su paso por Starlite que nos dejó momentos únicos y con estilismos dignos de una estrella y ahora, llega con un diseño blanco con el que podríamos ir directos a la Feria de Málaga, en un par de semanas. ¿Qué más se puede pedir Paula Echevarría?

Si bien sabemos, look que luce Paula Echevarría, look que nos conquista. Así fue hace más de 15 años cuando comenzó en el mundo de la moda (y la interpretación) y así sigue siendo en 2022. La influencer ha conseguido ser referente popular y aquí estamos nosotros para copiar cada uno de los estilismos que propone la asturiana. Además, el último look que propone la celebrity es ideal para copiar en la Feria de Málaga, un diseño firmado por Cossy. Se trata de un vestido midi con volantes en la falda y en los hombros, de botones y con una lazada que ajusta la cintura. Un vestido con el que podrás bailar unas buenas sevillanas por las calles de Málaga (y hasta malagueñas).

Vestido Farolillos Crudo (150€)

Vestido Farolillos Crudo FOTO: Cossy

Eso sí, si te propones bailar malagueñas por las calles de la ciudad, necesitarás (y desearás) combinar este vestido con tus alpargatas de cuña favoritas para poder vivir la feria con mucha intensidad y, sobre todo, cómoda. Además, este vestido tiene el folclore suficiente para estar divina y flamenca, a partes iguales. Ahora sí, ya estás preparada para un día de feria, elige una flor y.. ‘’a bailar, a bailar, a bailar, alegres sevillanas, todo el mundo a bailar’'.