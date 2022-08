Estas son las faldas de Zara que puedes combinar con botas desde hoy mismo

La moda te da una de las mejores opciones de la vida: jugar, crear y vivir al límite con cada uno de los looks que creamos. Este otoño, las faldas serán las grandes protagonistas de nuestros looks y no podemos perder ningún momento para hacerlas brillar y combinarlas con nuestras mejores galas. Hoy, os hacemos una selección de 5 faldas que podrás combinar con botas desde hoy mismo para preparar lo que será la pretemporada con nuestra firma de confianza. Sí, Zara tiene las faldas perfectas y que, estamos seguros, que pondrá de acuerdo a María Pombo o Carmen Lomana.

Plisada estampado geométrico (29,95€)

Esta falda de tiro alto con cintura elástica y estampado geométrico puede ser una de las que capte todo el protagonismo en tus looks. Una falda que podrás combinar con unos botín de caña baja y con la que podrás sentir el color en otoño o en invierno, sin abandonar la vitalidad de los colores del verano.

FALDA PLISADA ESTAMPADO GEOMÉTRICO FOTO: zara

Rib Chenilla (17,95€)

Se trata de una falda de punto en color celeste y que podrás combinar con tus botas deportivas o con unas botas medias de tacón ancho. Esta falda pertenece a un look completo de Zara con el que podrás hacerte un total look donde las grandes protagonistas sean las botas y convertirlo en tendencia.

FALDA RIB CHENILLA FOTO: zara

Midi estampado animal (29,95€)

Que el animal print está de vuelta, todos los sabemos. Pero, ¿quién no desea combinar una falda vaporosa midi con unas botas altas en color marrón? Con esta falda podemos crear un look boho chic de lo más trendy. Además, estamos seguros que conquistarás el street style.

Midi estampado animal FOTO: zara

Tablas estampado animal (29,95€)

Si hay una tendencia en auge durante esta temporada, son las faldas de tablas. Largas, cortas, midi, en todas sus versiones y son las más queridas. Estas faldas tienen un gran movimiento y, concretamente esta, con su versión animal print, aporta a tu look sofisticación y romanticismo. Pero, ¿no te encantaría combinarla con unas botas altas y un buen cinturón marrón? Sería perfecta para una escapada a El Rocío.

Tablas estampado animal FOTO: zara

Larga bordados (49,95€)

Por último y si tu plan es más hippie, no dudes en combinar esta falda, al más puro estilo María Pombo en su viaje a Cantabria y convertir este básico de los 2000 en la gran protagonista de un look donde el verde sea el protagonista y donde las botas bajas sean la mejor combinación.

Larga bordados FOTO: zara

Este otoño, lo tenemos claro, las reinas del street style serán las faldas con botas y estamos deseando ver vuestros looks.