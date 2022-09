Ana Obregón incorpora el vestido de lunares a sus looks al más estilo Broadway

Ana Obregón es una de las mujeres más comentadas de nuestro país y, en los últimos días ha estado de viaje en Roma con una amiga y la hemos podido ver sonreír y disfrutar, algo que desde que falleció su hijo Aless, no hace de manera constante. Pero, nos alegra ver de nuevo a Ana Obregón volviendo a ser ella misma y recordándonos que siempre fue una de las mujeres más influyentes de nuestro país y, aunque ahora esté metida de lleno en la Fundación Aless Lequio, tiene tiempo para ella y para disfrutar de sus amistades, como en este viaje a Roma.

Pero, hablando del viaje a Roma, no podemos pasar por alto el look con el que la bióloga ha conquistado las calles de la ciudad italiana. Se trata de un look en blanco y negro (los dos colores que usa Ana Obregón desde que comenzase su luto) pero combinados de la manera más especial. La socialité ha elegido un vestido blanco con lunares negros y con escote palabra de honor, de largo midi, que le sentaba espectacular y donde nos demuestra, una vez más, que el estilo y el apellido Obregón, van de la mano. De hecho, este vestido tiene un vuelo espectacular y que nos recuerdan al vestuario de la película (y también musical de Broadway), ‘West Side Story’. El look lo ha completado con unas sandalias de tacón bajo y un bolso Chanel haciendo alarde de estilo y glamour.

Vestido midi lunares, de Zara (39,95€)

Vestido de lunares midi FOTO: Zara

¿Te gustaría copiar el vestido de Ana Obregón? En la colección de verano de Zara descubrimos un vestido muy similar con el que podrás darle un toque de movimiento a tus looks de otoño. Se trata de un vestido de lunares con tirantes y corte midi que te provocará solo con mirarlo. Lo necesitas en tu armario y lo sabes.

Ahora sí, ya que sabes como copiar a la grandísima Ana Obregón, queremos ver vuestros looks arrasar por las calles de Madrid o Roma.