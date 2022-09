¿Cómo se preparan las celebrities para una alfombra roja?

Se aproxima el Festival de Cine de San Sebastián y nuestras celebrities están preparando sus mejores galas para sorprendernos con sus grandes estilismos sobre la alfombra roja del festival más internacional de nuestro país. Penélope Cruz, Ester Expósito o Blanca Suárez son algunas de las actrices que se suelen dar cita en el festival donostiarra. Sin duda, lo más importante de este festival son las películas pero, no podíamos pasar por alto, la gran preparación que conlleva un festival de este calibre y la importancia del vestuario en cada una de las apariciones públicas.

Cuando llegan fechas señaladas como son el Festival de San Sebastián, el Festival de Málaga o incluso, el recién acabado, Festival de Venecia, las celebrities se preparan durante varias semanas antes para su aparición pública en dicha ciudad. Pero, ¿cómo se prepararan las celebrities para una alfombra roja? Para responder a esta pregunta, hemos hablado con Freddy Alonso, estilista de celebrities como Milena Smit o Georgina Amorós, que nos ha contado el paso a paso de las actrices hasta llegar a pisar la alfombra roja de cualquier festival.

Muchas veces pasa que cuando vemos a nuestras actrices favoritas pasar por una alfombra roja, pensamos que hay un manual de estilo que llevan aprendido para posar, llevar sus vestidos de ensueños o simplemente, tener el valor de pisar la red carpet. Pero, parece que es todo lo contrario a la hora de triunfar en una alfombra roja: ‘’No hay un manual de estilo. Todas las actrices a las que visto son muy diferentes y me gusta darle a cada una su identidad. Mi trabajo es sacar lo mejor de ellas y potenciarlo’', confirma el experto. Finalmente, el trabajo de un estilista es hacer que su trabajo se vea resaltado sobre la alfombra roja y destaque por encima de todo.

Aparentemente, si lo vemos desde fuera, sin conocer todos los entresijos de los estilistas, podríamos pensar que las actrices, como Penélope Cruz o Juana Acosta, tardan días en prepararse para estos eventos, Freddy Alonso tiene la respuesta: ‘‘En realidad el proceso es bastante simple. Una vez más han pasado las fechas y que actos que tendrán durante el festival (ruedas de prensas, junkets, premiere, fiestas…), yo hago la selección de looks y cerramos una prueba en mi estudio unos días antes. Normalmente, en ese primer fitting todo queda ya elegido’', aclara. Es decir, en un par de horas nuestras actrices favoritas deciden lo que se pondrán en la próxima alfombra roja, solo quedará esperar para saber si acaparan todas las miradas, como es el caso de Milena Smit en la alfombra roja de los Premios Goya, también vestida por el estilista.

Pero, triunfar en una alfombra roja, no debe ser nada fácil, deberán probarse infinidad de vestidos y estilos con los que ellas se sientan cómodas, comentamos al estilista: ‘’No me gusta probar muchas opciones, ellas lo saben. Suelo ir bastante a tiro fijo, y conseguir 1 o 2 opciones que sepa que van a funcionar. Conozco muy bien a las actrices con las trabajo, se lo que les queda bien y ellas confían mucho en mi’', nos confía Freddy. Y, en cuanto a marcas, ¿qué es mejor para brillar en una alfombra roja? ¿marca España o diseñadores internacionales?: ‘’Trabajo con todo tipo de marcas y firmas. Me gusta que lo que lleven sea especial y tenga un punto exclusivo. Sea español o internacional’', añade el estilista.

Si algo tenemos claro, es que detrás del estilismo de una actriz que piso una alfombra roja, hay un trabajo de estilismo detrás con muchos días de preparación. Brillar sobre una red carpet es complicado y el trabajo, después, debe lucir impecable. Ahora, solo nos queda esperar a que de comienzo el Festival de San Sebastián para ver con qué looks nos sorprenden las actrices en su gala de inauguración, el próximo viernes 16 de septiembre.