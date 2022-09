Ya tenemos el primer fichaje de octubre: estos pantalones de Rocío Osorno que llevarás con sandalias planas o deportivas en otoño

Rocío Osorno no para de darnos lookazos, uno tras otro. Las calles de Madrid se abren para recibir a Rocío Osorno con un look ideal y con el que podrías conquistar cualquier tarde con amigas e incluso los pasillos de la universidad. Se nota que ha llegado el otoño y con él los looks del otoño han llegado a nuestras vidas y Rocío Osorno, lo sabe. La influencer solo hace darnos grandes looks con los que desafiar la nueva temporada, ya lo hizo con el vestido de Zara que parece de Alta Costura para tu próxima boda o con sus sandalias favoritas de Mango. Pero, ahora, nos ha sorprendido con un look de street style con el que nos ha conquistado.

La influencer sabe como conquistar las calles de Madrid y en su última publicación hemos descubierto su último fichaje y que te creará la necesidad de tenerlo en tu armario. Se trata del pantalón tailoring verde caqui de Bershka con el que podrás vestir un look cómodo o ir a tus clases de la Universidad y destacar por tu gran estilo, inspirado en Rocío Osorno. Todas las chicas de 20 y 30 años necesitan estos pantalones de Bershka en su armario y que puedes combinar con sandalias planas (antes de que acabe el buen tiempo) o con tus deportivas blancas favoritas.

Rocío Osorno se abre camino en el estilo casual chic y combina los pantalones más cómodos (con pinzas y cinturilla) con un top deportivo de Balenciaga y una camisa blanca de corte masculino oversize, ¿qué más se puede pedir? Un look ideal con el que aún puedes lucir tu bronceado y dar la bienvenida al otoño. La inspiración teen está presente en un look de lo más estiloso y que todas desearán copiar.

Pantalón tailoring wide leg detalle cintura, de Bershka (29,99€)

Pantalón tailoring wide leg detalle cintura FOTO: Bershka

¿Quieres copiar el estilismo de Rocío Osorno? Ficha estos pantalones y conviértete en la reina del estilo.