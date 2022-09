Los guantes de tul o cómo elevar tu look de invitada a la máxima potencia

¿Eres una chica que sigue modas? ¿eres de esas personas que no te puedes resistir a todas las tendencias de la temporada? Pues estás en el lugar correcto. Esta tendencia es la que arrasará en todos los eventos y triunfará entre las invitadas más sofisticadas, durante este año. Si ya lo decían las pasarelas, los guantes de tul han llegado a nuestra vida para quedarse. Es una tendencia arriesgada pero elevará cualquier look a su máxima potencia. Este accesorio se puede convertir en la pieza clave de un look de invitada con el que no se podrá resistir ni la mismísima novia, ¿lo sabes, no? Pues querida, coge papel y boli que ha llegado el momento de fichar esta tendencia para ser la mejor vestida.

Si hablamos de tendencia, hablamos de accesorios que necesitamos en nuestro armario para ser la más envidiada de la temporada y eso, lo tenemos claro. Los guantes de tul, se tratan de unos guantes, como su propio nombre indica, pero semitransparentes. Se suelen llevar hasta la muñeca, los codos o hasta (casi) la axila. Sí, ya que fichamos una tendencia, lo hacemos con todas las de ganar. Las expertas en moda, está viviendo en un sueño con este accesorio que se ha convertido en la pieza estrella de cualquier look. De hecho, lo pudimos ver durante la Semana de la Moda de Madrid y ahora también en Milán que incluyeron en sus propuestas los guantes de tul, para completar sus looks. Sin duda, una fantasía. Pero, esto no es nuevo (totalmente), es una propuesta que ya hemos podido ver durante el año y que al verla en las pasarelas nos ha dado una grata sorpresa. De hecho, la influencer Teresa Andrés, que se casó este verano, nos deleitó con un tercer look de boda impresionante y con el que combinaba un mini vestido blanco, sombrero y guantes de tul en color blanco que le daban un toque chic al espectacular estilismo.

En el último desfile de Dolce & Gabbana en Milan, que se ha inspirado en Kim Kardashian, la firma italiana ha incluido los guantes de tul en algunos de sus looks. Sin duda, es una tendencia que ha llegado para quedarse y con la que estamos soñando, en muchos aspectos. Estamos deseando ver este accesorio como pieza clave de los looks de nuestras celebrities favoritas para sus bodas de primavera-verano.

Este año, los guantes de tul marcarán la diferencia en tus looks de invitada ¡fíchalos!