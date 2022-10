Así se combinan en el blanco y el beige como una experta según TikTok

No hace falta ser estilista ni una experta en moda para saber que hay ciertos colores que son el comodín perfecto al que recurrir, ya que combinan con todo. Los más conocidos serían el negro, el blanco y el beige, también conocidos por todos como tonos básicos. Aunque generalmente solemos recurrir al negro para el invierno, al blanco para el verano y al beige para el verano, lo cierto es que la difuminación de las temporadas, sobre todo por motivos del cambio climático, han conseguido hacer que vistamos cualquiera de estos colores durante todas las estaciones del año.

También, el avance de la moda y las nuevas propuestas de los diseñadores han hecho que interioricemos no solo como normal, si no incluso como estilosas, ciertas combinaciones que tradicionalmente teníamos en nuestra mente como imposibles o sinónimo de mal gusto ahora son más que bien vistas y aplaudidas.

Es el ejemplo del azul marino y el negro, un combo del que Giorgio Armani se ha convertido en su máximo defensor, y ya no hay colección en la que no lo incluya, demostrando así toda su elegancia. Y lo mismo podríamos decir del rosa y el rojo, que si bien hasta ahora nos llevaba inevitablemente a la famosa frase de “puñetazo en el ojo”, diseñadores tan aclamados como Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, han convertido en todo un símbolo, especialmente de los looks de fiesta más espectaculares y epatantes.

Pero volviendo a las reglas básicas, te vamos a dar unas muy sencillas sobre cómo combinar el blanco y el beige. Aunque lo cierto es que el mérito esta vez no es nuestro, ni de ninguna de nuestras estilistas de cabecera, si no de la TikToker Mariana Alfaro, quien ha compartido un vídeo de unos 30 segundos que ya cuenta con más de un millón de likes, gracias a los trucos tan fáciles que da sobre cómo combinar estos dos colores y lucir los más favorecida posible. Y es que según ella hay unas reglas básicas para que estos colores se vean más armonioso al combinarlos con otros.

Empezando por el blanco, que hace mucho tiempo que dejó de ser un color exclusivo del verano o del buen tiempo. La clave está en combinarlo con colores fríos como el azul, morado, fucsia o negro. Consigues un look elegante y atemporal de un solo plumazo.

Mientras que el beige, otro de los tonos que más espacio suele ocupar en nuestro armario, especialmente si eres fan del estilo minimalista, prueba a llevarlo con colores cálidos como el rojo, el amarillo, naranja o verde.

Las pruebas no mienten, y solo hay que darse una vuelta por el Instagram de las chicas más estilosas para comprobarlo.