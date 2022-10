6 cuentas de TikTok que te inspirarán para tu maquillaje de Halloween

Queda una semana para que la noche más terrorífica del año llegue a las ciudades de medio mundo y si necesitas inspiración para elegir un buen maquillaje, esta publicación será tu salvación. Si eres de esas personas que adora disfrazarse y elegir un maquillaje digno para la noche de Halloween, te traemos las ideas más irresistibles del momentos con estas 6 cuentas de TikTok que te ayudarán hacer de tu maquillaje un éxito.

Nicolle Chang

Si eres fan de las catrinas mexicana, en esta cuenta, podrás encontrar la forma de hacer un maquillaje perfecto (y precioso) del make up más recurrente para Halloween. Es el momento de ir ideal con un look que no de miedo, con un maquillaje que brille con luz propia y que combine con tus uñas.

Alicia Holgado

La recreación de maquillajes viene de la mano de la tiktoker Alicia Holgado que ha conseguido replicar algunos diseños terroríficos para Halloween y con los que sabemos que acabarás enamorando (o espantando) a cualquiera. La noche del terror será mejor con un maquillaje donde la sangre sea la protagonista.

Fer Jalil

¿Quieres dar miedo? Es el momento de copiar el maquillaje de Halloween que nos propone Fer Jalil con un look a lo novia cadáver y ojos blancos con los que los sustos estarán garantizados. Si quieres ser la reina de la noche, replícalo y convierte tu make up en un éxito.

Alexa Beauty

Muy pronto se estrena el spin-off de ‘La Familia Addams’ en Netflix con ‘Miércoles’ como protagonista y, además de su propia serie, es posible conseguir su look para la noche del 31 de octubre. La hija pequeña de los Addams es uno de los personajes más recurrentes para disfrazarse en Halloween y que mejor que hacerlo con el mejor maquillaje.

Natalia Osona

Si eres de esas personas que no tiene mucho tiempo para maquillarse para la noche de los muertos vivientes, la influencer Natalia Osona nos deja en su cuenta de TikTok un tutorial fácil y rápido con el que conseguirás un look para Halloween y sin perder mucho tiempo.

Angelica Mistral

Por último, ¿quién dijo que no se puede ir divina la noche de Halloween? Este maquillaje nos recordará a nuestras noches más glam pero tendrá el toque que necesitas para dar miedo a quién se te acerque. Un maquillaje lleno de brillos y ojos blancos, que tenemos que copiar para ser la más diva de la noche.

¿Te haces una idea del maquillaje que quieres para Halloween? ¡Ponte manos a la obra e inspírate en estas cuentas de TikTok para triunfar!