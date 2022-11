¿Qué significa aesthetic? El nuevo término de la moda que no paras de ver por todas partes

Parece que en los últimos tiempos el mundo de la moda se empeña en darnos conceptos nuevos cada temporada, lo que hacen que cuando por fin tenemos interioridad el significado de uno y entendemos en qué consiste surja otro que parece apropiarse de todas las tendencias, tanto de las que vemos sobre la pasarela como de las de la calle y las redes sociales. Podríamos poner el inicio al Athleisure que nació hace unos años, y que consistía principalmente en coger la ropa de deporte para uso diario y a pie de calle. A esto le siguió el Normcore, una corriente heredada de los 90 que consiste en poner como máximo referente de moda las prendas básicas y más normales del armario, como un vaquero recto, una camiseta blanca y unas zapatillas. Como suele pasar, no todo valía, y cada prenda cumplía una función y unas normas muy determinadas, pero esa era la idea general.

Y llegamos a estas últimas temporadas, donde aparece en nuestras vidas le famoso Y2K o estilo de los 2000, una oda a todas las prendas que muchas juramos que no nos volveríamos a poner, como los pantalones de tiro bajo o cargo o las faldas de tablas, y que sin embargo se han convertido en los protagonistas indiscutibles de la temporada. Pero junto a todo esto tenemos otro concepto que no para de sonar últimamente, por lo que hemos querido dilucidar un poco en qué consiste.

Hablamos del término aesthetic, que seguramente no has parado de ver últimamente en varias publicaciones de moda, de TikTok o incluso en forma de hastag de Instagram. Pero, ¿sabes realmente de qué se trata? Pues según el diccionario, el significado real de este término alude ni más ni menos que al sentido del estilo y la expresión en cualquier forma. Se trata de una teoría o concepción particular de la belleza o el arte: un gusto o enfoque particular por lo que es agradable a los sentidos y especialmente a la vista.

Explicado esto podríamos hacer un resumen de cara la moda, y definir el famoso aesthetic más que como una tendencia en sí, como todos aquellos looks, prendas o propuestas que resultan agradables a la vista, ya sea por su corte, su forma de combinarlos o su combinación de colores. Algo aparentemente tan sencillo y a la vez tan difícilmente de llevar a cabo, y que engloba todo tipo de estilos. Lo que podríamos resumir en definitiva como una armonía visual, aplicada a la moda, que huye de estridencias y tendencias complicadas.