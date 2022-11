El manual de estilo de las mujeres de 50 años para llevar los vaqueros de leopardo de Mango con Converse

El estampado animal puede ser elegante y Carmen Gimeno nos deja claro cómo llevarlo este otoño 2022 a cualquier edad. Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Primero fue María Pombo la que apostó por el estampado animal con un pantalón naranja de estampado de tigre y botas, luego Carmen Lomana la que nos enseñó como llevar esta tendencia de forma elegante al trabajo y ahora es una de nuestras influencer más 50 favorita. Porque si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de ahora no te vas a poder negar a llevarla. Porque si muchas veces pensamos que el animal print roza más esa estética choni, Carmen Gimeno nos ha dejado claro que también puede ser elegante en un estilismo clásico y minimal. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El “animal print” ha vuelto esta temporada de otoño con fuerza y estos vaqueros de Mango de leopardo son todo lo que necesitamos en nuestro armario.

El animal print es uno de esos estampados que siempre han contado con fans y detractoras a partes iguales. A favor están quienes lo ven sofisticado, sexy, atemporal y en contra quien lo ve hortera o choni. Pero Carmen Gimeno nos ha dejado claro que da igual que tengas 30 o 50 años, que este estampado no envejece y además es elegante. Y ha combinado los vaqueros de leopardo de Mango con Converse blancas. Porque nadie como ella para combinar looks elegantes con zapatillas.

Jeans rectos animal print, de Mango (39,99 euros)

Pantalones leopardo. FOTO: Mango

Este pantalón es de Mango de la nueva colección, y ahora mismo está en todas las tallas. Y Carmen Gimeno lo ha llevado con camiseta blanca estampada, blazer negra y Converse blancas.