Las chicas que mejor visten de Madrid van a desear las zapatillas Nike que María Fernández-Rubíes luce con el máximo estilo

Ha llegado el momento de pensar en la Navidad y en todos los paseos con amigas y familiares que nos esperan durante los días más festivos del año. Por ello, hay que elegir bien el calzado que usamos, generalmente, necesitamos un calzado cómodo y que combine con todos nuestros looks. Y más, si vamos de vacaciones a nuestra ciudad y no podemos llevarnos mil combinaciones. Pero, María Fernández-Rubíes nos ha descubierto las zapatillas perfectas e ideales para todos nuestros looks navideños y con las que el acierto, está asegurado. Ahora sí, es momento de triunfar con estas zapatillas de María Fernández-Rubíes y que ella combina con un abrigo perfecto para las tardes de frío.

Si algo tienen las influencers es que saben de moda y nos conquistan con su estilo allá donde vayan. De hecho, hemos visto estas zapatillas Nike de María Fernández-Rubíes y nos hemos enamorado, estamos deseando copiarlas y sabemos cómo hacerlo.

A la hora de decidir que tipo de look vamos a elegir para una tarde con amigas (en estas fechas navideñas), es importante pensar en el calzado. María Fernández-Rubíes lo tiene claro, la influencer nos confirma que las Nike Air Force 1 Low Retro son las zapatillas perfectas para pasar las horas de paseos navideños, visitando la ciudad o tomando un chocolate con churros en el mercadillo navideño de nuestra ciudad. Además, la influencer lo ha combinado con un abrigo de Mango de lo más ideal y un bolso camel con borrego de Le Tanneur. Sin duda, para que nuestro look sea un éxito, solo tenemos que inspirarnos en nuestras influencers de confianza y seguro que acertamos.

Nike Air Force 1 Low Retro, de Nike (119,97€)

Nike Air Force 1 Low Retro FOTO: nike

Ahora es el momento de hacerte con las Nike favoritas de María Fernández-Rubíes y desafiar a la Navidad antes de que nos dominen los villancicos y el roscón de Reyes.