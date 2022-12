Nos hemos enamorado locamente de las nuevas botas altas de Mango de María Fernández-Rubíes

Cuando soñamos con los looks de Navidad, hay veces que siempre pensamos en un tipo de calzado y este invierno, no dejamos de soñar con todas las botas altas que nuestras firmas low cost nos proponen, esto es un hecho. Pero, después de conocer la nueva colección de Camille X Mango nos hemos enamorado de sus botas altas de piel y que ya tiene María Fernández-Rubíes en su armario. Este calzado de Mango es un sueño y las necesitamos en nuestro armario antes de que acabe el año para poder combinarlas con todos nuestros looks de diciembre.

Si algo tenemos claro es que el 2022 no acaba si no es con las botas altas de Camille X Mango en nuestro armario siendo el último fichaje y el más deseado esta temporada. Eso sí, hay que combinarlo como María Fernández-Rubíes para conquistar la Navidad.

Los looks de la Navidad no podían ser menos de la mano de María Fernández-Rubíes y este año, la influencer nos ha sorprendido con uno de los estilismos más espectaculares de la temporada y en la recta final del año. Se trata de la combinación de las botas altas de piel de Camille X Mango, que son pura fantasía y el vestido corto (que puedes llevar aunque estés embarazada) con la espalda más bonita de la misma colección. La influencer anglo-francesa Camille Charrière ha creado una colección exclusiva de prendas y accesorios para Mango donde predominan las prendas satinadas con brillos y transparencias ideales para esas noches especiales y María Fernández-Rubíes, lo sabe. Esta Navidad, no podemos desaprovechar la oportunidad de fichar lo mejor de esta colección y además, es ideal para regalar a nuestra amiga o hermana por el regalo del amigo invisible.

Botas altas tacón piel, de Camille X Mango (199,99€)

Botas altas tacón piel FOTO: mango

¿Quién dijo que cuando acaba el año no hay estrenos? Esta colección de Camille X Mango que ha descubierto María Fernández-Rubíes te creará una necesidad antes de acabar el año.